Herwig De Praitere wordt nieuwe directeur stedelijk basisonderwijs Joyce Mesdag

30 augustus 2019

Herwig De Praitere wordt de nieuwe directeur van het stedelijk basisonderwijs in Stad Kortrijk. Vanaf dit schooljaar gaat hij aan de slag in de scholen GBS De Blauwe Poort en GBS Kooigem.

Herwig is 57 jaar en hij woont in Hulste. De afgelopen jaren was hij directeur van basisschool Sint-Paulus in Kortrijk. Dat was echter een interimopdracht, die tot een einde komt nu Pascal Vanden Broucke de functie terug opneemt.

Herwig zal de leiding nemen over de twee gemeentescholen die Kortrijk heeft. Kleuteronderwijs wordt georganiseerd in GBS De Blauwe Poort op het Halenplein in Kortrijk. In Kooigem is er de gemeentelijke basisschool waar zowel kleuter- als basisonderwijs wordt aangeboden. De nieuwe directeur zal zijn functie op beide locaties uitoefenen.