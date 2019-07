Herstellingswerken op E403 in Kortrijk Joyce Mesdag

04 juli 2019

Volgende week, tijdens de week van 8 juli dus, worden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer plaatselijke herstellingswerken aan het wegdek uitgevoerd op de E403 in de rijrichting Brugge op grondgebied Kortrijk. Plaatselijke putten in de weg worden hersteld met warm asfalt.

In het voorjaar werd reeds gewerkt in de rijrichting Doornik. Nu is het de beurt aan de rijrichting Brugge. Er wordt gewerkt op grondgebied Bellegem, Rollegem en Marke. De werfzone begint op enkele kilometers na de grens met Henegouwen en eindigt op ongeveer twee kilometer vóór de verkeerswisselaar E403/E17 in Aalbeke

Om de werken te kunnen uitvoeren zal de aannemer de trage rijstrook innemen. Het verkeer richting Brugge moet ter hoogte van de werfzone over één in plaats van twee rijstroken. De werken starten op maandag 8 juli en zullen afgerond zijn op vrijdag 12 juli. In geval van slechte weersomstandigheden zal de uitvoeringsdatum opschuiven.