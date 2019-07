Herstellingen en opkuis in openluchtbad Abdijkaai: “Lago mag dringend tandje bijsteken” Peter Lanssens

26 juli 2019

12u15 17 Kortrijk Schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) pikt het niet dat het openluchtzwembad Abdijkaai er onverzorgd bij ligt. Hij inspecteerde het zwembad vrijdagvoormiddag. En laat herstellingen en een opkuis uitvoeren. “Beheerder Lago mag als goeie huisvader dringend een tandje bijsteken”, zegt hij.

Veel Kortrijkzanen vinden dat Lago te weinig respect toont voor één van de mooiste openluchtbaden in ons land. Er barstte donderdag op de warmste dag ooit dan ook een storm van kritiek los, over de staat van het zwembad. Schepen Arne Vandendriessche nam vrijdagvoormiddag zelf poolshoogte, samen met Lago en een ingenieur en de onderhoudsdienst van de stad. “We nemen het heft nu in eigen handen”, zegt de schepen. “De douches aan het ondiep zwembad worden meteen hersteld. Ook de kinderfontein in het ondiep bad wordt hersteld. De toiletten, die niet proper zijn, worden gepoetst. De tafeltennistafels zijn terecht en worden weer uitgestald. Her en der zijn er ook nog wat kleine herstellingen. Dat er maar één kassa open was donderdag, kan niet.”

Strakker opleiden

“Lago zal nu op drukke dagen een extra medewerker aan de ingang zetten, met een tablet met identiteitskaartlezer. We volgen het vanaf nu dagelijks op, met onze eigen techniekers. Zoals we eerder ook al in het zwembad Lagaeplein in Heule deden. Zo kunnen we de mensen van Lago ook zelf wat strakker opleiden. Ik heb er mijn vragen bij, ja. Want Lago mag als goeie huisvader dringend een tandje bijsteken. Ik stak zelf al heel veel energie in het opvolgen van Lago. We maken een dossier op, waarin we alles bijhouden”, aldus Arne Vandendriessche. Lago bekijkt verder om de vestiaire weer te bemannen, op drukke dagen. Wie het vorige artikel van donderdag over de klachten in het openluchtzwembad Abdijkaai nog niet kon lezen, klikt hier om dat alsnog te doen.