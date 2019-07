Herstel van voetpaden in Coolestraat Peter Lanssens

31 juli 2019

De firma Crombez uit Diksmuide voert van maandag 5 tot en met vrijdag 23 augustus herstellingswerken uit aan de voetpaden in de Senator Coolestraat in de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk. Er is tijdens de werken een tijdelijk eenrichtingsverkeer van kracht in de Coolestraat. De Coolestraat blijft zo bereikbaar vanuit de Beekstraat. En vanuit de Dokter Peelstraat wordt het verkeer omgeleid. Dat gebeurt enerzijds via de Dokter Peelstraat, Deken Camerlyncklaan en Beekstraat en anderzijds via de Dokter Peelstraat, Senator Bossuytstraat, Burgemeester Danneelstraat, Deken Camerlyncklaan en Beekstraat.