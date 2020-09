Herexamens boekhouding belanden in afvalcontainer, 17 Vives-studenten moeten examen nóg eens doen Peter Lanssens Maxime Petit

07 september 2020

16u06 6 Kortrijk Zeventien studenten van de hogeschool Vives deden afgelopen donderdag op de campus in Kortrijk hun herexamen boekhouding over. Omdat het oorspronkelijke herexamen per ongeluk in de afvalcontainer belandde. Leuk is anders. “Er wordt met de speciale omstandigheden rekening houden, bij de beoordeling van hun examen”, sust Frank Devos, woordvoerder van Vives.

De studenten van het graduaat ‘Accounting Administration’ legden op woensdag 26 augustus een herexamen van een van de vakken boekhouding af. Die opleiding behoort tot het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde. “Maar het herexamen werd in een ander gebouw afgenomen dan waar het studiegebied normaal zit”, legt Frank Devos uit. “De toezichter borg de herexamens woensdagavond in een afsluitbare locker op. De lockers, dus ook de locker met het herexamen in, werden donderdagochtend tijdens renovatiewerken in dat gebouw per vergissing mee in een afvalcontainer gegooid. Er was helaas geen andere oplossing dan het houden van een nieuw herexamen, op donderdag 3 september. Dat gebeurde na de vaste herexamen periode, zodat de studenten nog wat extra tijd kregen om zich voor te bereiden. De deliberatie gebeurde maandagochtend. Er werd bij de beoordeling van de herexamens uiteraard rekening gehouden met de speciale omstandigheden.”