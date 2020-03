Herenkapper Filip neemt afscheid na 46 jaar. Door corona zónder afscheidsfeestje met de klanten Joyce Mesdag

16u49 0 Kortrijk Kapper Filip Jacobs (65) uit Kortrijk hangt na 46 jaar de kappersschaar aan de haak. “Ik had me mijn afscheid inderdaad iets anders voorgesteld”, zegt Filip, die door de coronacrisis niet eens al kappend afscheid kon nemen. “Maar ik trek me op aan al die mooie jaren die ik samen met mijn klanten heb gedeeld.”

Filip woont intussen in Wervik, de liefde achterna, maar zijn kapsalon heeft hij 46 jaar lang uitgebaat in de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan in Kortrijk. “Waarom ik destijds voor de heren heb gekozen en niet voor de dames? Een dameskapper moet ietsje meer show verkopen”, lacht Filip. “Dat paste mij niet zo goed.”

Of Filip een specialiteit had, daar moet hij even over nadenken. “Ik kon het eigenlijk allemaal wel. Als ik dacht dat mensen met een bepaald kapsel niet zouden staan, zei ik het wel eerlijk. Maar uiteindelijk kon ik het wel allemaal.”

Het contact met de klanten, dat was wat de job voor Filip zo mooi maakte. “Het is gek als je bedenkt wat de mensen allemaal delen met hun kapper. Van hele luchtige thema’s tot hun diepste zieleroerselen, bij mij vonden ze altijd een luisterend oor voor wat ze kwijt wilden.”

Afgebouwd

Het laatste jaar heeft Filip wat afgebouwd. “Vroeger klopte ik dagen van 10 tot 11 uur per dag. Het laatste jaar werkte ik maar 4 dagen per week maar. Nu ik er 65 ben, is het tijd om er volledig mee op te houden. Niet omdat ik het niet graag meer doe, zeker niet. Maar omdat er nog iets meer aan het leven is dan werken, en ik daar nu graag de tijd voor wil nemen.”

Afgelopen weekend zou hij officieel de laatste haren knippen, maar door de coronacrisis is dat afscheid in het water gevallen. “Nog voor de kappers verplicht moesten sluiten, heb ik zelf beslist het kapsalon te sluiten. Uit veiligheid voor mezelf en mijn klanten. Iedereen moet 1,5 meter afstand in acht houden, je kan vanop die afstand geen haar knippen, hé. Ik had mijn afscheid inderdaad iets anders voorgesteld. En mijn vaste klanten zouden dit weekend ook nog langskomen op een afscheidsdrink, maar ook die is door corona in het water gevallen. Heel jammer, dat wel. Maar ik trek me op aan al die mooie jaren die ik samen met mijn klanten heb gedeeld.”