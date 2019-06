Herbruikbare zakjes nieuw bij Colruyt: “We besparen zo 150 miljoen zakjes en 630 ton plastic per jaar” Peter Lanssens

12u27 9 Kortrijk Je kan vanaf vandaag herbruikbare zakjes voor groenten en fruit kopen in pilootwinkels van Colruyt in de regio Kortrijk. Het doorzichtige zakje uit honderd procent polyester kan honderd keer hergebruikt worden, kan tot vier kilogram aan producten dragen en kan gewassen worden in de wasmachine. Colruyt wil zo per jaar 150 miljoen zakjes en 630 ton plastic besparen.

Het herbruikbaar zakje meet 33 op 37 centimeter. Je betaalt 0,55 euro per stuk of 2,50 euro voor vijf stuks. Het tarragewicht van 37 gram wordt aan de kassa automatisch verrekend, zodat je als klant enkel voor het nettogewicht van je groenten en/of fruit betaalt. De zakjes zijn vanaf nu te koop in volgende pilootwinkels: Bio-Planet in de Vercruysselaan, Colruyt in de Sint-Sebastiaanslaan en Spar op de Pottelberg in Kortrijk, Colruyt in de Kleine Ringlaan in Kuurne en OKay in de Menenstraat in Wevelgem en de Meensesteenweg in Bissegem. Via Xtra worden in diezelfde pilootwinkels gratis setjes van vijf herbruikbare zakjes uitgedeeld. En vanaf woensdag 19 juni worden plastic zakjes voor eenmalig gebruik voor groenten en fruit definitief geschrapt in de pilootwinkels. Klanten en medewerkers zullen feedback kunnen geven, om het project te optimaliseren. Het project wordt daarna in oktober ook nationaal uitgerold in alle 600 voedingswinkel van de groep. “We hebben op vandaag alleen al zo’n 4,5 miljoen Xtra-klanten. Om maar te zeggen dat het over een zeer belangrijke gemeenschappelijke aanpak gaat, met een grote positieve impact op het milieu”, zegt Marc Hofman, COO Retail van Colruyt Groep.