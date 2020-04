Heraanleg Overzetweg met gescheiden fietspaden maandag van start LSI

18 april 2020

10u04

Bron: LSI 0 Kortrijk Maandag starten de werken voor de heraanleg van de Overzetweg in Marke (Kortrijk). Er wordt onder meer werk gemaakt van de aanleg van een gescheiden fietspad. De werken zullen 568.000 euro kosten en 5 maanden duren. Fietsers en voetgangers zullen ten allen tijde kunnen passeren.

Het stadsbestuur werkt voor de heraanleg samen met de provincie. Vanaf het kruispunt met de Markebekestraat tot 100 meter voor de Leiebrug zullen riolerings-, wegen- en omgevingswerken uitgevoerd worden. Naast de gescheiden fietspaden wordt aan de huizen voor een strook voor langsparkeren ingericht. “In combinatie met de heraanleg van de Driekerkenstraat tot fietsstraat, de halve knip in de Driekerkenstraat, de nieuwe Leiebrug en het veiliger maken van het kruispunt Ijzerpoort in Marke zullen deze werken zorgen voor een optimaal veilige fietsverbinding tussen Marke en Bissegem mét aansluiting op fietssnelweg Guldenspoorpad”, aldus schepen van mobiliteit en openbare werken Axel Weydts. Tijdens de eerste fase van de werken zal er éénrichtingsverkeer voor het autoverkeer ingesteld worden van Bissegem richting Marke. Tijdens de tweede fase van de werken is er geen doorgang mogelijk voor auto’s. “Dit is de ideale periode om openbare werken uit te voeren. We zijn de aannemer dan ook dankbaar dat hij de werf zo zal organiseren dat geldende coronamaatregelen kunnen nageleefd worden. Zo zal de hinder voor een deel van de totale duur heel erg beperkt zijn”, aldus nog Axel Weydts.

De realisatie van deze heraanleg is het resultaat van een samenwerking van de provincie West-Vlaanderen, stad Kortrijk en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De totaalkost zal tussen deze drie partners verdeeld worden. Eind 2019 werden al voorbereidende werken voor het plaatsen van nutsleidingen uitgevoerd. Later worden de werken aangevat voor de realisatie van de nieuwe Leiebrug en de Driekerkenstraat.