Heraanleg N43 tussen Aalbeke en Marke start tegen de zomer en duurt 2 jaar Peter Lanssens

03 maart 2020

11u35 0 Kortrijk De heraanleg van de gewestweg N43 tussen Aalbeke en Marke start in mei of uiterlijk in juni. Dat is maandagavond op een infoavond meegedeeld, in het OC in Marke. Pas als er een hoofdaannemer is aangesteld, kan er een exacte timing op gezet worden. Sowieso duren de gefaseerde werken zo’n 2 jaar. “De N43 is nu niet veilig genoeg, zeker voor fietsers en voetgangers. Daar komt verandering in”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a).

Na jaren wordt de N43 eindelijk verder onder handen genomen tussen Aalbeke en Marke. Het project omvat in grote lijnen een gescheiden rioleringsstelsel met 5,2 kilometer aan nieuwe buizen, een nieuw wegdek en vooral de komst van veilige en afgescheiden fietspaden, goed voor een afstand van 4,5 kilometer. De werken vergen een investering van 6,7 miljoen euro voor het agentschap wegen en verkeer (AWV), 2,7 miljoen euro voor de stad Kortrijk en 1,2 miljoen euro via subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Kruispunt Don Boscolaan

Er zijn drie grote fasen uitgetekend, die telkens zelf kleinere deelfasen hebben. “De eerste grote fase start in mei of juni en omvat een strook van de Busschaertstraat in Aalbeke tot en met de Keizerstraat in Marke”, zegt projectleider Jochen De Grave. De wijk achter feestzaal Carlton wordt niet van de buitenwereld afgesloten, door de Putmanstraat bereikbaar te houden. Het kruispunt met de Don Boscolaan, naar en van het Don Boscocollege, krijgt nieuwe oversteekplaatsen, middenbermen en afslagstroken. In de Bon Boscolaan zelf plant de stad een vrijliggend fietspad in beide richtingen, achter de bomenrij. De aansluiting van de Keizerstraat op de N43 wordt permanent gesloten. Daar zullen enkel nog fietsers en voetgangers door kunnen. De eerste fase zal 220 werkdagen duren. Dat komt, weekends en vakanties inbegrepen, met elf maanden overeen, tot mei 2021.

Kruispunt De Prinse

Daarna volgt de tweede fase, op een strook tussen de Keizerstraat tot en met kruispunt De Prinse in Marke. Het onoverzichtelijke kruispunt De Prinse, waar de Helle- en Ter Duinenstraat aansluiten op de Torkonjestraat (N43), krijgt verkeerslichten. Er komen daar ook nieuwe oversteekplaatsen, middenbermen, afslagstroken en een busstrook. Die tweede grote fase duurt ongeveer 150 werkdagen. Dat komt, weekends en vakanties inbegrepen, met acht maanden overeen. Die werken duren dus wellicht van mei 2021 tot januari 2022.

Hoofdomleiding via E17

De laatste grote fase loopt van kruispunt De Prinse tot aan de Pater Vandersteenestraat in Marke, schuin tegenover apotheek Rodenburg. Die werken duren 100 werkdagen. Dat komt met zo’n vijf maanden overeen. De N43 zal dus, indien er geen uitzonderlijke (weers)omstandigheden zijn, tegen de zomer van 2022 volledig afgewerkt zijn. Er wordt tijdens de werken een hoofdomleiding voor zwaar verkeer van kracht, via de autosnelweg E17 tussen Kortrijk en Moeskroen.

Charter werftransport

Er worden ook lokale omleidingen uitgewerkt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanleg van een ecotunnel in de tunnel van de Preshoekstraat onder de autosnelweg E403 in Marke. Die werken starten eind april 2020. De verharding wordt er voor de helft verwijderd en vervangen door een aarden doorgang. Waarop dieren kunnen passeren. Nog dit: de aannemers van de ingrijpende werken op de N43 zullen zich aan het charter werftransport moeten houden. Waarbij schoolbuurten een uur voor de eerste bel en dertig minuten na schooltijd verboden terrein zijn voor zwaar werfverkeer. Verdere info over de heraanleg van de N43: www.kortrijk.be/n43-torkonjestraat-pottelberg. Er is op dinsdag 10 maart om 19 uur ook nog een infoavond in het OC in Aalbeke.