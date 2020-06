Heraanleg N43 start en duurt ruim twee jaar, resultaat wordt pareltje met vrijliggende fietspaden Peter Lanssens

23 juni 2020

18u51 12 Kortrijk Aannemer TM Cnockaert-Mols start deze week in opdracht van Aquafin, het agentschap wegen en verkeer (AWV) en de stad Kortrijk met de gefaseerde heraanleg van de gewestweg N43 tussen Aalbeke en Marke. Het project omvat in grote lijnen een gescheiden rioleringsstelsel met 5,2 kilometer aan nieuwe buizen, een nieuw wegdek en de komst van veilige en vrijliggende fietspaden in beide richtingen, goed voor een afstand van 4,5 kilometer. De werken duren ruim twee jaar.

Tijdens de eerste fase wordt een strook van de N43 vanaf de Busschaertstraat in Aalbeke tot de Keizerstraat in Marke vernieuwd. Die fase duurt zo’n veertien maanden. Er zijn omleidingen, ook voor fietsers. Alle routes staan op www.kortrijk.be/n43-torkonjestraat-pottelberg. Om op de omleidingen een goeie doorstroming van het lokaal verkeer en de lijnbus te garanderen, komt er deels in de Marksestraat en deels in de Lampestraat tijdelijk eenrichtingsverkeer. Huisvuil, groenafval, PMD en papier en karton worden zo lang mogelijk aan huis opgehaald. Van zodra dat niet meer kan, komen er afvalpunten net buiten de werfzone. Bewoners worden tijdig verwittigd.

De wijk achter feestzaal Carlton sluit niet. De Putmanstraat blijft bereikbaar. Het kruispunt met de Don Boscolaan, naar en van het Don Boscocollege, krijgt nieuwe oversteekplaatsen, middenbermen en afslagstroken. In de Bon Boscolaan zelf plant de stad achter de bomen een vrijliggend tweerichtingsfietspad. De aansluiting van de Keizerstraat op de N43 gaat permanent dicht. Daar zullen enkel nog fietsers en voetgangers door kunnen.

Kruispunt De Prinse

Daarna volgt de tweede fase, op een strook tussen de Keizerstraat tot en met kruispunt De Prinse in Marke. Het onoverzichtelijke en onveilige kruispunt De Prinse, waar de Helle- en Ter Duinenstraat aansluiten op de Torkonjestraat (N43), krijgt verkeerslichten. Er komen daar ook nieuwe oversteekplaatsen, middenbermen, afslagstroken en een busstrook. De laatste grote fase loopt van kruispunt De Prinse tot aan de Pater Vandersteenestraat in Marke, schuin tegenover apotheek Rodenburg. De exacte timing voor de tweede en derde fase volgt later. Sowieso zal de heraanleg van de N43 in zijn totaliteit zeker ruim twee jaar duren.

Afgescheiden fietspaden

De werken vergen een kost van 6,7 miljoen euro voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 2,7 miljoen euro voor de stad Kortrijk en 1,2 miljoen euro voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), via subsidies. “We zorgen dankzij deze investering voor een verkeersveilige N43, waar het veilig en comfortabel fietsen wordt tussen Kortrijk, Marke en Aalbeke. De afgescheiden fietspaden en de nieuwe kruispunten worden een grote verbetering, in vergelijking met de situatie nu”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a).

Nog dit: de aannemers van de werken moeten zich aan het charter werftransport houden, waarbij schoolbuurten een uur voor de eerste bel en dertig minuten na schooltijd verboden terrein zijn voor zwaar werfverkeer.