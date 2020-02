Heraanleg kruispunt Pirroen start op maandag 2 maart Peter Lanssens

26 februari 2020

11u44 30 Kortrijk De heraanleg van het kruispunt Pirroen in Kortrijk, die nodig is om de doorstroming op de Oudenaardsesteenweg (N8) te verbeteren, start op maandag 2 maart. Er komt een extra lange strook op de steenweg om linksaf de Beekstraat in te rijden, zodat chauffeurs die de Beekstraat willen inrijden, het doorgaand verkeer niet meer ophouden.

Het kruispunt van de N8 met de Beekstraat en de Hugo Verriestlaan krijgt ook een nieuw type verkeerslicht. Het wordt er zo voor fietsers mogelijk om ook bij een rood licht toch altijd rechtsaf te slaan. De heraanleg van het kruispunt, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), is eind april af. De aansluitingen van de Beekstraat en Hugo Verriestlaan op de Oudenaardsesteenweg zijn afgesloten tijdens de werken. Lokaal verkeer voor de Beekstraat rijdt om via de André Devaerelaan, lokaal verkeer voor de Hugo Verriestlaan volgt een omleiding via de Elfde-Julilaan. De drukke Oudenaardsesteenweg zelf blijft wel open tijdens de werken. Er is tijdens de werken beurtelings verkeer in beide richtingen op de N8, via tijdelijke driekleurige lichten.

Lees ook: Fietsers mogen binnenkort door rood op drukke kruispunten Pirroen in Kortrijk en Molecule in Vichte