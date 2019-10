Help Marie (22) zoeken naar verloren ketting met as van overleden papa: “Grote emotionele waarde” Peter Lanssens

10 oktober 2019

19u53 0 Kortrijk Studente Marie Lagae (22) uit Bissegem is donderdag op de trein een zilveren ketting met grote emotionele waarde kwijtgeraakt. In het houdertje zit as van haar papa Philippe Lagae (53). Hij overleed op 20 december 2018 aan de gevolgen van slokdarmkanker. “Help ons zoeken. En aan een eventuele vinder kunnen we alleen maar vragen om de ketting aan een conducteur te geven of aan ons te bezorgen”, zegt Veerle Beernaert (50), mama van Marie en weduwe van Philippe.

Ultraloopster Veerle Beernaert en dochter Marie namen donderdagochtend om 8.45 uur de trein van Bissegem naar Kortrijk. Om in Kortrijk om 9.12 uur de trein te nemen naar Brussels Airport. Op dat traject liep het onderweg ergens fout. “Marie voelde aan haar hals en merkte dat de ketting spoorloos was”, zegt Veerle Beernaert. “De ketting is wellicht in haar sjaal blijven haperen. Toen ze haar sjaal op de trein even afdeed. We hebben zelf nog gezocht op de trein, maar vonden helaas niets. Terug naar huis keren zat er niet in, want we moesten in Brussels Airport het vliegtuig naar Mallorca halen. Waar ik zondag in Palma de marathon van Mallorca loop.”

Zelf voor gespaard

“Marie spaarde zelf voor de zilveren ketting van 180 euro. Het heeft heel veel betekenis voor haar, want ze droeg haar papa zo altijd bij zich. Ze kan altijd een nieuwe ketting kopen, maar dat zal natuurlijk nooit hetzelfde zijn. Als er een vinder is: bezorg de zilveren ketting aan ons terug”, aldus Veerle Beernaert. Alle gezinsleden dragen wijlen Philippe Lagae bij zich, élke dag. Veerle en dochter Louise (24) dragen een ring. Liza (22) en Maud (19), ook dochters van Philippe en Veerle, dragen net zoals Marie een ketting om hun papa blijvend te herdenken.

Mailen

Wie de zilveren ketting van Marie vond of weet waar de ketting is, gelieve contact op te nemen met Marie Lagae: mail naar marie.lagae@hotmail.com.