Helft leeft regels in fietszone niet na: “Geef het tijd” Peter Lanssens

15 juli 2019

17u30 0 Kortrijk Er is sinds twee weken een fietszone met 74 aaneensluitende fietsstraten in het centrum van Kortrijk van kracht. Het is de eerste en grootste fietszone van Vlaanderen. Autoverkeer is er niet verboden. Fietsers hebben wel altijd voorrang. Toch blijven veel automobilisten fietsers inhalen, wat niet mag. “Er zijn geen cijfers, maar volgens ons aanvoelen volgt momenteel zo’n 50 procent de regels niet”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Vanaf september volgen boetes.

“Doe niet nerveus. Het zal beteren, geef het tijd”, vervolgt Weydts. “Ik vraag begrip, geduld en respect van fietsers en automobilisten. En aan de fietsers zeg ik nog een keer: rij in de fietsstraten in het midden van uw eigen rijstrook. Gebruik de ruimte, om automobilisten duidelijk te maken dat ze achter de fietsen moeten blijven. We voerden de fietszone op het juiste moment in. Want tijdens de zomermaanden zijn er meer fietsers en minder automobilisten in de binnenstad. En het levert meteen resultaat op. Zo melden bewoners in de Rijselsestraat dat er merkelijk trager gereden wordt (je mag in een fietszone maximum 30 kilometer per uur rijden, red.). Andere steden zoals Gent en Mechelen tonen al interesse in onze fietszone. En in augustus komt Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum voor fietsbeleid, kijken. Ook de Fietsersbond vindt het boeiend”, aldus Axel Weydts. Wie de regels overtreedt, krijgt een boete van 58 euro vanaf de tweede week van september. Er is eerst een ruime gedoogperiode om te wennen. Er is op sociale media veel discussie over of de fietszone nu al dan niet nuttig is.