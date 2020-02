Helden van Kamp Waes op bezoek in de Leiestreek: Zeger kickbokst in Zwevegem, Joni zwemt in Kortrijk Peter Lanssens

14u08 26 Kortrijk Twee helden van Kamp Waes bezochten dit weekend de Leiestreek. Zeger Van Noten (24) leefde zich zaterdag uit in Siam Gym in Zwevegem. Joni Ceusters (22) trok zondag naar zwembad Lago Weide in Kortrijk. “We hebben dagelijks contact via WhatsApp”, zegt Joni Ceusters. “Want het groepsgevoel blijft erg sterk bij de deelnemers van Kamp Waes.”

Zeger neemt op zaterdag 7 maart deel aan het Battle Arena vechtsportgala in Sportpunt in Zwevegem. Hij zal er kickboksen. Zeger zakte zaterdag al even naar Siam Gym af om er een rondje te trainen en voor een promopraatje. Bruno Derycke van de vechtsportschool organiseert de Battle Arena. “Fantastisch dat Zeger op onze uitnodiging ingaat”, vindt Derycke. “Hij heeft een positieve uitstraling en hij bracht kickboksen op een uitstekende manier naar voren in Kamp Waes. Het zet vechtsporten in een positief daglicht. En let op: het is niet zomaar een BV die hier even op een zak komt kloppen, hé. Zeger is echt goed.”

Sinds Kamp Waes willen veel mensen met mij op foto. Graag hoor, ik ben een enthousiaste en vriendelijke jongen. Het is echter niet zo dat ik de vrouwen van mij af moet slaan. Ze zijn afgeschrikt omdat ik een vriendin heb Zeger Van Noten

Respect

“Ik heb Battle Arena eerst op YouTube opgezocht. Het ziet er een fantastisch gala uit. Het zal een plezier zijn om er te kickboksen”, vertelt Zeger. “En ik zit in het hoofdprogramma. Het zou stom zijn om zo’n mooi aanbod te weigeren. Vechtsporten inspireren me al van jongs af aan. Maar ik mocht niet van mijn ouders en heb eerst tot mijn 17 jaar gevoetbald. Gevolgd door enkele jaren pinten pakken in discotheken", lacht Zeger. “Uiteindelijk ben ik dan toch beginnen kickboksen. Ik had meteen door dat het iets voor mij is, want discipline en respect staan centraal in vechtsport. Sinds Kamp Waes willen veel mensen met mij op foto. Graag hoor, want ik ben een enthousiaste en vriendelijke jongen. Het is echter niet zo dat ik de vrouwen van mij af moet slaan. Ze zijn waarschijnlijk afgeschrikt omdat ik al een vriendin heb”, knipoogt Van Noten.”

WK reddend zwemmen

Joni Ceusters was zondag in het zwembad Lago Weide op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Hij was er een van de tweehonderd deelnemers van het open kampioenschap Reddend Zwemmen West-Vlaanderen. “Het is de eerste keer dat ik in het Kortrijkse zwembad ben, maar ik ken het wel, hoor. Het is hier dat de glijbanen in brand stonden”, glimlacht hij. “Ik ben hier met de Leuvense Reddingsclub om te trainen en om onze tijden te verbeteren. Want we doen er alles aan om voor het WK reddend zwemmen, deze zomer in Riccione in Italië, geselecteerd te zijn. Ik ben trouwens al van zaterdagavond in Kortrijk. Ik was namelijk uitgenodigd op een talkshow op de Pottelberg.”

We zitten met de deelnemers van Kamp Waes in een WhatsApp-groepje. Het groepsgevoel is er zeker nog. Een groep mensen samen door de hel sturen, schept een band. We hebben dagelijks contact en zijn al op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zo nemen we op 3 mei deel aan de Spartacus Run in Boom Joni Ceusters

Spartacus Run

“Ik heb er aan een militaire virtual reality game deelgenomen om te zien of mijn ervaringen uit Kamp Waes ook in een virtuele wereld van nut zijn. Dat was plezant. De bekendheid die ik nu heb, overvalt me een beetje. Vooral jongeren komen foto’s en handtekeningen vragen. Maar ik doe het graag, het is leuk om jongeren te inspireren. We zitten met de deelnemers van Kamp Waes in een WhatsApp-groepje. Het groepsgevoel is er zeker nog. Een groep mensen samen door de hel sturen, schept een band. We hebben dagelijks contact en zoeken al nieuwe uitdagingen. Zo nemen we op 3 mei deel aan de Spartacus Run in Boom.”