Helden van de zorg protesteren met mensenketting rond AZ Groeninge: “Witte lakens worden grijs, politici slapen”

18 juni 2020

14u29 20 Kortrijk Zo’n duizend personeelsleden van AZ Groeninge vormden donderdagnamiddag een mensenketting van anderhalve kilometer rond het ziekenhuis, voor een hoger loon en meer handen op de werkvloer. “Vergeet ons niet. Want we hebben de indruk dat de witte lakens voor de zorg ondertussen grijs zijn en politici in slaap gevallen zijn”, zegt spoedverpleegkundige Danny Debrabandere (58).

Een staking in coronatijden zou ongepast zijn, net als een betoging. Wat wel kon, was een mensenketting vormen conform de afstandsregels aan het ziekenhuis op Hoog Kortrijk. Verpleegkundigen, logistiek medewerkers, poetshulpen, administratief personeel, iedereen deed mee. “We doen voor alle duidelijkheid aan een nationale actie mee”, zegt Danny Debrabandere uit Bellegem, hoofdafgevaardigde van ACV Puls in AZ Groeninge. “Want in het Kortrijkse ziekenhuis is de sfeer tussen werkgever en werknemers verbeterd, sinds de aanwerving van enkele nieuwe directeurs. En de coronacrisis heeft ook de ogen geopend.”

“Want iedereen heeft gezien hoe de personeelsleden zich enorm inspanden de voorbije maanden. Er was géén massale uitval van personeel tijdens de coronacrisis. In normale omstandigheden zit ongeveer vier procent van de verpleegkundigen thuis met fysieke en/of mentale klachten. Tijdens de crisis was dat minder dan twee procent. Iedereen wilde er staan tijdens die zware periode. De gedrevenheid was enorm.”

Ondersteunen

Maar nu is het volgens de vakbonden ACV Puls en BBTK-ABVV tijd om de zorg extra te ondersteunen, want ‘praatjes vullen geen gaatjes’. “Er ligt op het vlak van betere verloning een dossier klaar om nieuwe loonschalen voor de non-profitsector uit te rollen. De vzw IFIC werkte dat uit. Maar het uitrollen van die nieuwe loonschalen gaat veel te traag. Het ging gespreid over de voorbije twee jaar maar over 18 procent. Het moet veel sneller gaan. Tweede punt van aandacht: we hebben meer handen op de werkvloer nodig om alle zorg op een deftige manier te kunnen doen.”

We hebben nood aan extra krachten. Er zijn niet genoeg mensen op de markt. Zo raken in AZ Groeninge 20 vacatures voor verpleegkundigen niet ingevuld. Danny Debrabandere



Verminder arbeidsdruk

“We pleiten voor een nieuwe normering. Want België bengelt nu onderaan in Europa, op het vlak van het aantal verpleegkundigen per bed. Verminder de arbeidsdruk door meer mensen in te zetten en maak zo het beroep ook aantrekkelijker. We hebben nood aan bijkomende krachten. Er zijn niet genoeg mensen op de markt. Zo raken in AZ Groeninge zo’n twintig vacatures voor verpleegkundigen niet ingevuld. Dat komt ook omdat er in de opleiding een vierde jaar bijgekomen is, waardoor er vorig jaar bijna niemand afgestudeerd is als verpleegkundige.”

Evaluatie

Het personeel van AZ Groeninge kwam de coronacrisis goed door, volgens Danny Debrabandere: “Er waren wat problemen met de beschikbaarheid van mondmaskers en ander beschermingsmateriaal, maar die raakten snel opgelost. Er was een goed en vlot overleg tussen directie, vakbonden en personeel. Een pluim voor het ziekenhuis. De diensten met coronapatiënten hadden het zwaar. Personeelsleden zetten zich voor 200 procent in en voelen nu de weerbots, nu de activiteit in het ziekenhuis weer normaal is. Het voelt alsof het plots gedaan is. Bijna niemand spreekt er nog over. Het is tijd om te bezinnen. AZ Groeninge houdt teamvergaderingen in dat kader om een evaluatie te doen van de voorbije periode en de organisatie eens grondig te bekijken.”