Heisa rond West-Vlaamse politiecontrolegroep met 5.000 leden: “Verkeerscowboys ontspringen zo de dans” Peter Lanssens

15 september 2019

13u11 4 Kortrijk Dat de begin mei op de berichten app Telegram gestarte politiecontrole groep KOR/WVL razendsnel populairder wordt, schiet bij sommige mensen in het verkeerde keelgat. Ze pikken het niet dat beheerder Joerie Pauwels (22) uit Kortrijk zichzelf omschrijft als ‘de Robin Hood van de automobilist’. “Je geeft met dergelijke acties de kans aan verkeerscowboys om de dans te ontspringen”, reageert schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “De groep maakt mensen net bewuster van de regels in het verkeer”, zegt Joeri Pauwels.

“Het zal uw kind maar zijn, dat overhoop gereden wordt door een beschonken chauffeur”, gaat Axel Weydts verder. “Robin Hood kwam voor de zwakken op. Ik zou daarom liever een Robin Hood zien die voor verkeersslachtoffers in plaats van voor hardrijders en mensen die onder invloed rijden opkomt. Tip: rij nooit te snel en drink niet achter het stuur. Dan krijg je nooit een boete. En vooral: dan is de kans kleiner dat je iemand overhoop rijdt”, aldus Weydts.

5.000 leden

Toen Joeri Pauwels zaterdag zijn politiecontrole groep voorstelde op hln.be, stond de teller op 4.100 leden. Een dag later zijn er al bijna 5.000 leden. Die alles willen weten over flitsers, flitsvuilbakken, files, alcoholcontroles, ongevallen enzomeer. “Ieder burgerinitiatief heeft pro’s en contra’s, maar veel mensen zien het nut van een dergelijke groep in”, zegt Joeri Pauwels. “Dat bewijst de sterke aangroei van het aantal leden. Maar ik besef dat het een erg gevoelig thema is, zeker voor wie al iemand in het verkeer verloor. Ik benadruk dat de groep als een community-initiatief enkel waarschuwt. Het is niet de bedoeling om wegcriminelen te helpen. Ik denk dat je met zo’n controlegroep de mensen net bewust maakt van het feit dat er veel controles zijn. En je best steeds alle regels volgt. Onze leden zijn zich net meer bewust van de controles en gaan zeker twee keer nadenken voor ze achter het stuur kruipen met een glaasje op. Bovendien: controles verplaatsen zich snel en constant. Dus het risico op controle blijft altijd bestaan”, aldus Joeri Pauwels.

Gratis downloaden

Bij de politiecontrole groep KOR/WVL aansluiten doe je door op smartphone de berichten app Telegram gratis te downloaden en je te registreren. Je sluit daarna aan via de link t.me/polcon. Wie het vorige artikel over de populaire politiecontrole groep in West-Vlaanderen nog eens wil nalezen, kan dat door hier te klikken.