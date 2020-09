Heisa rond rookvrije zones aan stadhuis en bib: “Ons doel is bewustmaking, niét de GAS-boetes” Peter Lanssens

17 september 2020

16u18 4 Kortrijk Er is op sociale media heel wat heisa over Er is op sociale media heel wat heisa over drie nieuwe rookvrije zones in Kortrijk . Waar je een GAS-boete tot 350 euro riskeert, voor wie er toch durft te roken. Schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester): “De aandacht is getrokken. En dat is net het grootste doel van deze campagne: bewustmaking. Niet de GAS-boetes. Nogmaals, het wordt geen heksenjacht.”

Het is een vreemd zicht: de met felblauwe lijnen afgebakende rookvrije zones aan de hoofdtoegang en uitgang van het stadhuis in respectievelijk de Leie- en Budastraat en aan de toegang van de bib in de Leiestraat. Wie daar toch durft te roken, riskeert 350 euro op te hoesten. Dat vinden zelfs niet-rokers in Kortrijk te verregaand, ook omdat het alweer een nieuwe opgelegde regel is. En die zijn er al genoeg, in tijden van corona. Maar het beboeten zal niet zo’n vaart lopen. Want de GAS-vaststellers zijn lang niet altijd op pad.

Met de rookvrije zones vermijden we dat bezoekers aan de toegangen van onze gebouwen passief meeroken. Wie wil roken, kan dat nog steeds enkele meters verderop. schepen Ruth Vandenberghe

“We maken met de campagne Rookvrij-Vlakbij vooral duidelijk dat het niet aangenaam is wanneer je door een gordijn van rook moet stappen om het stadhuis of de bib binnen of buiten te gaan, omdat mensen aan de deur staan te roken”, zegt Ruth Vandenberghe. “Met de rookvrije zones vermijden we dat bezoekers aan de toegangen van onze gebouwen passief meeroken. Wie wil roken, kan dat nog steeds enkele meters verderop. Er zijn in de buurt van het stadhuis en de bib voldoende peukenkokers en -tegels om sigarettenpeuken in uit te doen.”

“Voor wie het blijft vertikken om enkele meters verderop te roken, zijn er GAS-boetes als stok achter de deur. Maar als iedereen rekening houdt met elkaar zal dat niet nodig zijn. Deze campagne brengt de boodschap alleszins duidelijk genoeg over. De duidelijke afbakeningen van de rookvrije zones is in de eerste plaats ook gericht op bewustmaking. Ze springen in het oog. Je kan er moeilijk naast kijken wanneer je er passeert. Het gebruik van stickers was een bewuste keuze. Eens de fase van de bewustmaking voorbij is, kunnen we nog bijsturen naar vorm, kleur en grootte”, aldus Ruth Vandenberghe.