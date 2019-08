Heel wat verloren voorwerpen na Kamping Kitsch,

op te halen bij de politie Alexander Haezebrouck

26 augustus 2019

14u53 3 Kortrijk Tijdens het Kamping Kitsch Club festival afgelopen weekend in Kortrijk zijn heel wat verloren voorwerpen teruggevonden. De meeste werden ontdekt toen het terrein werd opgeruimd. “Als je iets kwijt bent, kan je de politie bellen”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier.

De opruimers van het festivalterrein brachten alle voorwerpen binnen bij de organisatie en de politie waar alles uiteindelijk is verzameld. Het gaat vooral om smartphones, portefeuilles, sleutels, bankkaarten en nog andere zaken die achtergebleven waren op het festivalterrein. Wie iets verloren is, kan bellen naar het nummer 1701 of mailen naar 1701@pzvlas.be.