Heel wat valpartijen door ijzel: “Er kwam vooraf geen enkele waarschuwing” Peter Lanssens

03 december 2019

07u41 30 Kortrijk Veel fietsers en voetgangers kwamen maandagochtend door ijzelvorming ten val. Ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk moest even een intern noodplan in werking stellen. Want tegen 11 uur rondde de spoedafdeling al de kaap van honderd patiënten.

De meerderheid was gevallen of uitgegleden op weg naar het werk of school. Velen hadden breuken. Sommigen moesten geopereerd worden. Dankzij het noodplan konden de patiënten sneller geholpen worden. Raadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) vroeg zich maandagavond op de gemeenteraad af hoe het zo ver was kunnen komen. “Het KMI, NoodweerBenelux, niemand had de ijzel zien aankomen. Er kwam vooraf geen enkele waarschuwing”, reageerde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Maar onze ploegchef nam het zekere voor het onzekere door maandagochtend vanaf 5 uur toch de strooidiensten uit te sturen. IJzel is echter zeer moeilijk te bestrijden. Toen het licht begon te regenen, spoelde het zout weg, waardoor de regen kon aanvriezen”, aldus Axel Weydts. Opgelet voor wie dinsdagochtend op pad moet. Want er kan lokaal mogelijk aanvriezende mist zijn. Dat meldt NoodweerBenelux op Facebook.