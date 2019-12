Heel wat scholen trekken naar Warmste Week-festivaldorp op Mandelaplein Peter Lanssens

19 december 2019

13u36 13

Nu de kerstvakantie voor de deur staat, trekken donderdag heel wat (basis)scholen naar het Warmste Week-festivaldorp op het Mandelaplein in Kortrijk. Eén van hen is basisschool De Wonderwijzer in Lauwe. Zo’n 220 leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar wandelden in een kleine twee uur 8 kilometer langs de Leie, om ter plaatse te raken. Ze hadden een cheque van 4.200 euro bij. De leerlingen lieten zich sponsoren voor de wandeling, de kleuters verkochten knutselwerkjes en het eerste en tweede leerjaar lieten krijttekeningen op de speelplaats sponsoren. De opbrengst gaat naar Missing You. Die organisatie leert kinderen hoe ze moeten rouwen, na het verlies van een dierbare. De leerlingen keerden met de bus terug.