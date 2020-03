Hawaiiaans eethuis opent eind maart op Grote Markt: “Gezond alternatief voor fastfood” Kortrijk krijgt eerste West-Vlaamse vestiging van Hawaiian Poké Bowl Peter Lanssens

03 maart 2020

11u48 0 Kortrijk Tijdens de laatste week van maart opent op de Grote Markt een Hawaiiaans eethuis. Het wordt meteen de eerste West-Vlaamse vestiging van Hawaiian Poké Bowl. Het concept brengt een gezond alternatief voor fastfood. “We kiezen voor Kortrijk omdat het een mooie centrumstad is”, zegt CEO Mattijs Hermans.

Het Hawaiiaans eethuis komt op het gelijkvloers van de nieuwe residentie Belfort. Dat is op de hoek van de Grote Markt en de Rijselsestraat, recht tegenover het historisch stadhuis. Bij Hawaiian Poké Bowl omschrijven ze zichzelf als ‘de revolutie op het vlak van healthy food’. Geen droge slaatjes, maar wel een gezone bowl of kom. “Je kan je maaltijd zelf samenstellen met keuze uit meer dan zestig dagverse ingrediënten zoals vis, kip, steak, groentjes en allerlei ander lekkers, afgewerkt met huisgemaakte dressings en toppings”, vertelt Mattijs Hermans. “We stralen bij Hawaiian Poké Bowl een ‘tropical vibe’ uit. We verkopen niet enkel food, maar ook vakanties van 20 minuten.”

Kortrijk heeft de ideale mix voor Hawaiian Poké Bowl. Het is een mooie centrumstad met een aantrekkingskracht in de hele regio, je hebt er een eigen sterke studentengemeenschap en onze locatie is zeer centraal. We gaan op de Grote Markt onze typische vakantiesfeer prachtig tot zijn recht laten komen. CEO Mattijs Hermans

Studentengemeenschap

Hawaiian Poké Bowl heeft al eethuizen in de Nationalestraat en op de Meir in Antwerpen, in de Tiensestraat in Leuven, in het Wijnegem Shopping Center, op de Fruitmarkt in Hasselt, op de IJzerenleen in Mechelen en in de Vlaanderenstraat in Gent. De initiatiefnemers kiezen nu dus voor Kortrijk om er de eerste West-Vlaamse vestiging te openen. “De bedoeling is om op de Grote Markt 53 eind maart de deuren te openen voor het grote publiek”, vertelt Mattijs Hermans. “Kortrijk heeft de ideale mix voor Hawaiian Poké Bowl. Het is een mooie centrumstad met een aantrekkingskracht in de hele regio, je hebt er een eigen sterke studentengemeenschap en onze locatie is zeer centraal. We gaan op de Grote Markt onze typische vakantiesfeer prachtig tot zijn recht laten komen. We krijgen trouwens al lange tijd aanvragen van Kortrijkzanen wanneer we naar hun stad komen. Zij gingen nu bijvoorbeeld naar Antwerpen of Gent om bij ons te eten. Straks kunnen ze dat in hun eigen stad doen.”

Acht luxeflats

Boven het Hawaiiaans eethuis op de Grote Markt worden momenteel acht luxeflats ingericht, met prijzen vanaf 475.000 euro. De luxeflats, er zijn er nog enkele beschikbaar, zijn wellicht tegen de zomer van 2020 instapklaar. Het eethuis, met een aparte ingang op het gelijkvloers, kan zonder problemen vroeger openen. Er was eerst sprake dat de Turks-Belgische keten Chitir Chicken er zou openen, maar het wordt dus Hawaiian Poké Bowl.