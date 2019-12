Hartverwarmend op Warmste Week: ouders van Babette schenken 13.110 euro aan MUG-heli uit dankbaarheid Joyce Mesdag

22 december 2019

17u15 17 Kortrijk Een verhaal waar je alleen maar blij van wordt, daarvoor zorgden Babette (4) en haar ouders Emma Glorieux en Pieter Tesse uit Wevelgem op de Warmste Week. Nadat hun dochtertje levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een verkeersongeval, werd ze gered door de MUG-heli. Uit dankbaarheid zamelden ze met een actie 13200 euro in voor de MUG-heli. De twee piloten die die dag Babettes leven redden, kwamen mee op het podium om de cheque in ontvangst te nemen.

Babette zat afgelopen zomer achterin de auto bij oma en opa toen die langs achteren werden aangereden door een vrachtwagen. Haar grootouders raakten licht gewond, Babette was er enorm erg aan toe. Ze werd door de MUG-heli in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Piloten Ewout Lambert uit Brugge en Danny Plaisier uit Diksmuide waren die dag van dienst. Ze herinneren zich die dag nog helder. “We blijven uiteraard professioneel, maar als er kinderen bij betrokken zijn, krijgen we het toch soms ook wel eens moeilijk. Ook die dag. Babette was nog zo jong, en er erg aan toe…” vertelt Danny. “Die avond heb ik zelfs een kaarsje aangestoken omdat ze erdoor zou krabbelen.”

Ze deed dat ook, Babette, en ze ging intussen al eens op bezoek bij de MUG-heli, om haar redders te bedanken. Maar haar ouders, Emma Glorieux en Pieter Tesse, wilden méér doen. “We hebben daarom sleutelhangers gemaakt in de vorm van een klavertje vier, en die verkocht ten voordele van de MUG-heli”, vertelt Emma. “3200 hebben we er gemaakt. Twee weken lang, elke avond, met een 8-tal vrienden. Die hadden het ons in de periode dat Babette in het ziekenhuis lag vaak gezegd: ‘Als er iets is dat we kunnen doen…’ Toen konden ze uiteraard niet veel doen, maar ons helpen knutselen, dat konden ze uiteraard wel.”

De sleutelhangerverkoop bracht 13200 euro op. “Maar in onze omgeving zijn er nog meer acties georganiseerd ten voordele van de MUG-heli, door wat Babette is overkomen”, zegt mama Emma. “Daar zijn we wel heel dankbaar voor.”

Met Babette gaat het intussen alweer prima. “Ze ravot alweer als vanouds. Alleen een stukje van haar gezichtsvermogen is nog niet helemaal in orde, en wellicht komt dat ook niet meer helemaal goed. Maar het hindert haar niet in haar dagelijkse bezigheden, dus we zijn heel blij. Dat ze zoveel geluk heeft gehad, daar zit de MUG-heli voor een groot stuk tussen.”

Emma en Pieter hadden het nummertje Kom Bie Mie aangevraagd van Het Zesde Metaal, van de Wevelgemse frontman Wannes Cappelle. “We horen die wel graag, én die is ook van Wevelgem, he.” Groot was hun verrassing toen de band live naast hen het nummertje kwam brengen, als verrassing. “Echt heel tof”, lachten Emma en Pieter.