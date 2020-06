Hartspecialist uit AZ Groeninge helpt paard van hartritmestoornis af in Dierendokters 24/7 Joyce Mesdag

18 juni 2020

Hartspecialist dokter Tim Boussy (46), al 10 jaar vaste waarde in AZ Groeninge, dook woensdag op in Dierendokters 24/7, op Eén. Hij maakte deel uit van het team dat een Noors jumpingpaard met een hartritmestoornis opereerde, een wereldprimeur. "Maar de opnames dateren al van twee jaar geleden", zegt Boussy. "Ze hadden een feestmomentje als dit voor de laatste aflevering opgespaard."

De techniek die gebruikt werd bij de operatie van het paard, ablatie, wordt al langer gebruikt bij mensen met hartritmestoornissen. Met behulp van een katheter wordt er met opzet hartweefsel beschadigd. Het hartweefsel wordt met behulp van plaatselijke warmte, opgewekt door radiofrequentiegolven, verbrand, waarbij kleine littekentjes ontstaan. De ritmestoornis dooft daarna uit.

Uitdagend

Hartritmestoornissen komen regelmatig voor bij paarden, die daar enorm veel last van kunnen hebben. “Renpaarden zijn fysiek plots niets meer waard”, zegt Boussy. “Het is de faculteit Dierengeneeskunde in Merelbeke die ons gevraagd heeft om mee te helpen bij deze wereldprimeur. We testen nieuwe dingen vaak uit op varkens, en gebruiken daarbij computers om hun hart in kaart te brengen. Vandaar dat ze in Merelbeke aan ons hadden gedacht. Ik heb niet getwijfeld, zulke projecten zijn echt uitdagend.” In de aflevering zie je hoe de operatie sneller dan verwacht tot succesvol wordt afgerond. Boussy zelf springt ook net geen gat in de lucht. “Ik was inderdaad heel tevreden”, zegt Boussy. “Ik had het niet verwacht dat het zo snel opgelost zou zijn. Het hart van een paard is vijf keer zo groot als dat van een mens, dus je moet ook vijf keer zo hard zoeken naar waar het probleem zich ergens situeert.” De opnames dateren intussen van twee jaar geleden. “Ik vermoed dat ze een dergelijke feestmomentje ideaal vonden om de reeks mee af te sluiten”, zegt Boussy. Hij heeft in de tussentijd nog acht andere paarden met een hartritmestoornis geholpen.