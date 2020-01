Harry en Meghan in knotsgek filmpje: “We komen naar Nacht van Team Burgemeester in Kortrijk” Peter Lanssens

15 januari 2020

13u24 12 Kortrijk Een knotsgek filmpje kondigt de Nacht van Team Burgemeester in Kortrijk aan, deze keer op vrijdag 24 januari in winterbar Sibäria. Het filmpje begint met een opmerkelijke aankondiging van prins Harry en Meghan Markle, die zoals bekend Engeland ontvluchten en beloven ‘aanwezig te zijn op de Nacht van Team Burgemeester’.

De komst van Harry en Meghan kan voor vuurwerk zorgen. Want ook premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson liet al weten interesse te hebben om langs te komen, net zoals president van de Verenigde Staten Donald Trump. President van Rusland Vladimir Poetin vindt het dan weer fantastisch dat het evenement voor Siberië (Sibäria) kiest. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg belooft met een zeilboot te komen, want de Leie ligt vlakbij de winterbar.

Fake nieuws natuurlijk, maar wel een amusante manier om het evenement wat meer in de kijker te zetten. De deuren van de Nacht van Team Burgemeester openen om 20 uur in Sibäria op de Gentsesteenweg 143 in Kortrijk. “Sibäria is een machtige winterbar met de perfecte setting, ook voor fietsers vlot bereikbaar via het jaagpad langs de Leie”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

De nacht begint met een rustige receptie, om met een glaasje bubbels in een aangename sfeer te netwerken en daarna de nacht in een party te laten overvloeien. Een ticket kost vijf euro. Tickets worden alleen in voorverkoop en bovendien alleen online verkocht: klik hier.