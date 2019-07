Hardleerse grootwarenhuisdief riskeert

24 maanden cel Alexander Haezebrouck

17 juli 2019

19u25 0 Kortrijk Een 35-jarige man uit Brugge riskeert 24 maanden cel omdat hij weer ontelbare keren diefstallen pleegde in grootwarenhuizen. Deze keer deed hij dat voornamelijk in Kortrijk en Harelbeke. De man werd eerder al zeven keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Steven V. werd op 28 maart betrapt toen hij 2 dvd’s wou stelen in de Supra Bazar in Harelbeke. Een winkeldetective zag hoe hij de dvd’s onder zijn trui stopte en aan de kassa enkel lijm aangaf. Na de kassa werd de man staande gehouden. Daarna pleegde hij nog diefstallen in de Colruyt en de Carrefour in Kortrijk. Zo nam hij geld uit de handtassen van klanten en stopte hij flessen drank en andere zaken onder zijn trui. Twee dagen na zijn vrijlating uit de gevangenis na een eerdere veroordeling ging Steven V. alweer op dievenpad. Ook de dag nadat hij zijn dagvaarding in de bus kreeg, ging de man opnieuw aan het stelen. “Het kan hem blijkbaar allemaal niet schelen en ook vandaag is hij niet aanwezig op de rechtbank”, zei het openbaar ministerie. Naast de celstraf riskeert hij ook nog een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op 31 juli.