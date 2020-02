Hangar K haalt jonge ondernemers naar Rijselsestraat: “K-orner opent er in maart in vroegere In Den Beer” Peter Lanssens

18 februari 2020

15u47 3 Kortrijk Hangar K, gehuisvest op het Mandelaplein, slaat de vleugels uit om jonge ondernemers meer ademruimte te geven. Hangar K breidt met het project K-orner naar de vroegere winkel In Den Beer uit. Ondernemers zoals Bild, HackYourJeans, Trompet en Emiel nemen in maart hun intrek in K-orner op de hoek van de Rijselsestraat en Persijnstraat. Later wordt ook het aanpalende Textielhuis ingepalmd, waar de socialistische vakbond ABVV het huis tegen september 2020 verlaat.

Hangar K zit met 180 starters, groeiers en gevestigde bedrijven stampvol in de oude spoorwegloods op het Mandelpalein. Die tot cocreatiehub van 2.100 m² werd omgevormd en er sinds april 2018 open is. Tijd dus om extra oorden op te zoeken. Het nieuwe project K-orner opent in maart op de hoek van de Rijselse- en Persijnstraat, in een winkelpand van 250 m², over drie verdiepingen. Hangar K en de intercommunale Leiedal (de eigenaar) tekenen een overeenkomst voor een jaar. Leiedal regelt sanitair, verwarming en glasvezel. Hangar K neemt de inrichting op zich. Naast jonge ondernemers krijgen ook student-ondernemers van het #GivMoBuzze traject er een plaats. En er staan nog projecten met studenten van hogescholen Howest en Vives in de steigers.

Brain gain

De komst van Hangar K naar de binnenstad is een troef. Hangar K zet de brain drain van jong talent in brain gain om. Door ondernemerschap in Zuid-West-Vlaanderen te stimuleren. Sterke groeiers zoals GetDriven, Play it Safe en MyAddon bewijzen dat al. Om nog meer slimme ondernemers van morgen hier te houden, opent K-orner.

Hangar K op het Mandelaplein focust zich op ondernemingen, die in een zeer vroeg stadium zitten. Eens die verder willen doorgroeien, fungeert de nieuwe locatie K-orner in de Rijselsestraat als ‘scale-up space’. Vincent Vanderbeck, CEO van Hangar K

Kernversterking

“Hangar K op het Nelson Mandelaplein focust zich op ondernemingen, die in een zeer vroeg stadium zitten. Eens die verder willen doorgroeien, fungeert de nieuwe locatie in de Rijselsestraat als ‘scale-up space’”, verduidelijkt Vincent Vanderbeck, de CEO van Hangar K. Ook een troef, voor Kortrijk, is de kernversterking die er mee gepaard gaat. En waarbij studeren, wonen, werken en beleven in de binnenstad hand in hand gaan. “Je creëert zo aantrekkelijke en levendige kernen. Met extra voordelen op het vlak van efficiënt ruimtegebruik, mobiliteit en werkgelegenheid”, vindt Leiedal-voorzitter Wout Maddens. Info: www.hangark.be.