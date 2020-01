Hangar K breidt uit naar Rijselsestraat Peter Lanssens

27 januari 2020

07u20 0 Kortrijk Hangar K barst uit zijn voegen op het Nelson Mandelaplein. Er hebben al 180 starters, groeiers en gevestigde bedrijven hun stek in de oude spoorwegloods, die tot co-creatiehub van 2.100 vierkante meter werd omgevormd. Burgemeester Vincent Van Quickenborne kondigde op de Nacht van Team Burgemeester aan dat Hangar K binnenkort uitbreidt, onder meer naar de Rijselsestraat. “Het aantal ondernemingen in Kortrijk blijft groeien. Op 5 jaar tijd kwam er 50 procent bij”, zegt Q.

Toenmalig premier Charles Michel opende Hangar K midden april 2018 op het Mandelaplein. De kracht van Hangar K is dat starters, groeiers en gevestigde bedrijven er elkaar versterken, samen met hogescholen en universiteiten. Waardoor de braindrain naar onder meer Gent stopt en honderden jobs gecreëerd worden. “De bezettingsgraad is er al 100 procent en dat terwijl Hangar K nog geen twee jaar oud is”, vertelt Van Quickenborne. De stad investeerde er destijds 3,15 miljoen euro in. Die forse investering verdient zichzelf dus razendsnel terug.

“Hangar K is nu op zoek naar hubs in de stad om doorgroeiers in onder te brengen, in plaats van naar de Vlaamse Ruit te verhuizen. Ze hebben al een eerste plek gevonden, in de Rijselsestraat. Hangar K gaat er in een hoekpand, waar boetiek Clovis vroeger zat, samenwerken met de intercommunale Leiedal. Het wordt een plek voor twintig tot dertig ondernemers. Die actief zijn in de maakindustrie, met focus ook op duurzaamheid. De eerste trekken er in maart 2020 in. Het is maar de eerste van meerdere hubs. Die Hangar K wil oprichten om nog meer ondernemers naar de kern van Kortrijk te halen”, aldus Vincent Van Quickenborne. Zo lonkt Hangar K onder meer ook naar het winkelcentrum K. Waar er plannen in voorbereiding zijn om een deel van het winkelcentrum herin te richten als ruimte voor kantoren. Meer info over de co-creatiehub en alle 180 bedrijven: www.hangark.be.