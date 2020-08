Handrem vergeten: wagen rijdt in op terras aan verlaagde Leieboorden Peter Lanssens

07u06 7 Kortrijk Een Ford belandde vrijdagavond laat op het terras van bruine kroeg en eethuis ’t Fonteintje, op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Enkele aanwezigen sprongen weg om niet onder de wagen te belanden. Gelukkig raakte niemand gewond.

De bestuurder van de Ford vergat waarschijnlijk de handrem van zijn wagen op te trekken. Waarna de in de Konventstraat geparkeerde wagen in beweging kwam en de straat, waar je een stevige helling hebt, naar beneden bolde. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boordsteen. Waardoor de auto niet in de Leie zelf belandde. Het is niet het eerste ongeval daar. Bijna een jaar geleden knalde een Porsche tegen een in de grond verankerde parasol van ’t Fonteintje. De Porsche kwam destijds de Konventstraat naar beneden gereden.

