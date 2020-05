Handelszaken weer open, geen overrompeling in winkelwandelgebied in Kortrijk Peter Lanssens

11 mei 2020

10u31 0 Kortrijk De handelszaken zijn ook in Kortrijk weer open, na twee maanden sluiting. Wie naar het winkelwandelgebied wil, moet eerst door een onthaalpoort. Waar bussen met desinfecterende gel staan. In het winkelwandelgebied zelf volg je verplicht de looplijnen en respecteer je de met nadars afgebakende wachtzones, buiten aan de winkels. Twintig stewards en patrouilles van de politie houden vanaf deze week een oogje in het zeil. De wachtrijen vielen mee, maandagochtend. De meeste mensen houden afstand. Opvallend: (nog) lang niet iedereen draagt een mondmasker.

Het was de bedoeling om ook rode stadstenten te plaatsen, om de onthaalpoorten nog zichtbaarder te maken. Maar dat gebeurt pas later. “We wachten met die tenten omdat er nu veel te veel wind is”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Wél voorzien aan de onthaalpoorten: gekleurde nadars, affiches, stewards en bussen met desinfecterende gel. De start verliep rustig, maandagochtend. Hier en daar wel een beperkte wachtrij, zoals aan de telecomwinkels van Proximus, Lab 9 en Telenet. Maar geen overrompeling.



In het winkelwandelgebied zijn 1.000 stickers in de vorm van pijlen aangebracht, om er de looplijnen aan te duiden. Nog eens 2.000 stickers wijzen er shoppers op altijd anderhalve meter afstand te bewaren. Er staan ook 310 nadars. Om wachtzones aan winkels af te bakenen. De winkels zelf zijn ook allemaal ‘corona proof’. In omliggende winkelstraten en -kernen en in winkelcentra K en Ring Shopping zijn ook maatregelen genomen.

Maximum half uur

Wie gericht boodschappen doet, funshopping is momenteel verboden, houdt best ook met volgende regels rekening. Er mag in grote lijnen maximum één klant per 10 vierkante meter aanwezig zijn in een handelszaak, je mag maximum een half uur shoppen in dezelfde handelszaak en het dragen van een mondmasker wordt heel sterk aangeraden. Winkel alleen. Wie jonger is dan 18 jaar, moet begeleid worden door een ouder. Wie hulp nodig heeft (wie bijvoorbeeld slecht te been is of een beperking heeft, red.), mag een begeleider meebrengen.

Shop lokaal, in je eigen stad of gemeente. Samenscholingen zijn verboden. Maak er geen toeristisch uitstapje van. De Nationale Veiligheidsraad vraagt verder om tijdens het winkelen in de mate van het mogelijke voorrang te geven aan 60-plussers, medisch personeel en mensen met een beperking.