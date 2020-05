Handelszaken mogen vanaf 11 mei open, werken gestart voor looplijnen en wachtzones in winkelwandelgebied Peter Lanssens

06 mei 2020

15u52 0 Kortrijk De Nationale Veiligheidsraad heeft gesproken. Winkels mogen vanaf maandag 11 mei de deuren heropenen. Er zijn wel maatregelen nodig, om Covid-19 geen nieuwe kans te geven zich toch weer verder te verspreiden. In het winkelwandelgebied zijn woensdag in het kader van het Kortrijks De Nationale Veiligheidsraad heeft gesproken. Winkels mogen vanaf maandag 11 mei de deuren heropenen. Er zijn wel maatregelen nodig, om Covid-19 geen nieuwe kans te geven zich toch weer verder te verspreiden. In het winkelwandelgebied zijn woensdag in het kader van het Kortrijks actieplan veilig winkelen al werken gestart, waar 1.000 stickers in de vorm van grote pijlen worden aangebracht, om er de verplicht te volgen looplijnen aan te duiden.

Ook voorzien: 2.000 stickers om er de shoppers op te wijzen altijd anderhalve meter afstand te bewaren. Er komen verder 310 nadars om wachtzones buiten voor de winkels af te bakenen. Nog eens 16 nadars komen aan de acht onthaalpoorten van het winkelwandelgebied. Aan elke onthaalpoort (met stadstent) zullen altijd twee bussen met desinfecterende gel voorzien zijn. Die worden telkens aangevuld.

Voor alle duidelijkheid: die door stewards bemande onthaalpoorten blokkeren niets. Dus wie als leverancier of bewoner in het winkelwandelgebied moet zijn, kan in de voorziene inrijtijden blijven passeren. De inrijtijden wijzigen niet. Er worden vanaf volgende week twintig stewards ingezet. De politie zet ook coronapatrouilles in. De handelaars zijn ondertussen zelf volop bezig om hun winkels ‘coronaproof’ klaar te stomen, tegen maandag 11 mei. Ze staan te popelen om te heropenen, ook in omliggende winkelstraten en -kernen en in de winkelcentra K en Ring Shopping. Eerder lijstte Kortrijks marketingstrateeg Kurt Ostyn al tips en tricks voor hen op: lees ze hier.

1 klant per 10 vierkante meter

Tot slot: de Nationale Veiligheidsraad bepaalt nog voorwaarden. Er mag maximum één klant per 10 vierkante meter aanwezig zijn in een handelszaak, je mag maximum een half uur shoppen in dezelfde handelszaak en het dragen van een mondmasker wordt heel sterk aangeraden. Winkel alleen. Wie jonger is dan 18 jaar, moet wel begeleid worden door een ouder. Wie hulp nodig heeft (wie bijvoorbeeld slecht te been is of een beperking heeft, red.), mag een begeleider meebrengen. Shop lokaal, in je eigen stad of gemeente. Samenscholingen zijn verboden. Maak er geen toeristisch uitstapje van. De Nationale Veiligheidsraad vraagt verder om tijdens het winkelen voorrang te geven aan 60-plussers, medisch personeel en mensen met een beperking.