Handelscomité Zuid-Oost stopt: 5.100 euro naar drie goede doelen Peter Lanssens

21 juni 2019

16u52 0 Kortrijk Het in 2006 opgerichte comité Zuid-Oost, om de handelaars in de wijk Sint-Elisabeth te verenigen, stopt wegens gebrek aan nieuwe leden en trekkers. Ze schenken hun spaarpot van 5.100 euro aan drie Kortrijkse goede doelen.

Dat zijn de Sint-Michielswerking, de Hoge Kouter en Poverello, die elk 1.700 euro krijgen. Zuid-Oost bracht animo in de rustige wijk. Initiatief nemen was ook nodig destijds, om de zware heraanleg van de Oudenaardsesteenweg dwars door de wijk te boven te komen. Zuid-Oost kende zijn hoogdagen in 2009 met Martien Stamper van Franco Belge, Bruno en Lien Staelens van optiek Staelens, Marc Prat van electro Broeckaert, Mireille Ketels van Fruitweelde, Jef Devos van drukkerij Nieuw Grafiek, Dimitri Geselle van KBC Kortrijk-Zuid, Joost Lapauw van slagerij Joost en Maryline, Stefaan Derdeyn van DAP Stefaan Derdeyn, Luc Vanrobays van Rivan supermarkt en Mark Bessemans van Jumbo Computers. Vooral de Adventure Days waren opgemerkte activiteiten. Het haalde duizenden bezoekers naar de wijk. Het comité groeide tot 75 leden aan. Acht jaar na de laatste activiteit in 2011, de werken in de Oudenaardsesteenweg liggen ondertussen al lang achter ons, heeft het comité besloten om de werking te stoppen: “Dank aan allen die ons de voorbije jaren geholpen hebben. We hebben een mooi parcours afgelegd, altijd met een oog voor zij die het minder goed hebben in de wijk. We geven nu drie goeie doelen nog een duw in de rug.”