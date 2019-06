Handelaars smukken winkels op met internationale topdesigners: “We maken 200.000 euro vrij” Peter Lanssens

11 juni 2019

16u18 7 Kortrijk De stad Kortrijk lanceert naar het voorbeeld van Montreal in Canada ‘Design In Shops’. Veertig handelaars kunnen zich kandidaat stellen om hun winkel samen met een internationaal bekende designer op te waarderen. De stad geeft 5.000 euro subsidie aan elke geselecteerde handelaar.

Kortrijk is sinds eind 2017 lid van het Unesco Creative Cities Network. Om verder kleur te geven aan Kortrijk als stad van innovatie en design, wordt samen met Designregio Kortrijk ‘Design In Shops’ gelanceerd. Het project moedigt handelaars aan om hun winkel te vernieuwen of te herschikken, de etalage beter in te richten, de zichtbaarheid te verbeteren of andere creatieve ingrepen te verrichten. “Shoppers zoeken beleving, iets wat webshops niet bieden”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We geven handelaars nu een duwtje in de rug om die uitdaging aan te gaan. Durf uit uw comfortzone te komen. Ook horecabazen komen trouwens in aanmerking. We gaan later ook een wandeling langs de ‘Design In Shops’ uitwerken.”

Europese steun

Handelaars die zich kandidaat stellen, worden door een jury geselecteerd op basis van kwalitatieve en objectieve criteria. Die criteria worden momenteel nog volop bepaald. Eens geselecteerd, wordt elke handelaar voorgesteld aan drie internationale ontwerpers. De handelaars kiezen met welke designers ze willen samenwerken en krijgen een toelage van 5.000 euro. De stad maakt hiervoor 100.000 euro vrij, gespreid over vier jaar. Nog eens 100.000 euro komt van Europa. Want ‘Design In Shops’ maakt deel uit van ‘Design In’. Dat grensoverschrijdend Europees project versterkt en stimuleert de ontwikkeling van handelszaken door design in te zetten. Het Europees project loopt in de regio’s Kortrijk, Bergen, Doornik en Rijsel. Er is op maandag 24 juni om 19.30 uur een infomoment voor handelaars in café De Dingen in de Budastraat. Info: www.onderneeminkortrijk.be/designinshops.