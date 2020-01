Handelaars in Doorniksewijk maken zich zorgen over komst trambus: “We voelen ons in de steek gelaten” 50 kleine zelfstandigen tekenen petitie en eisen inspraak Peter Lanssens

18 januari 2020

06u39 0 Kortrijk De stad maakt 6 miljoen euro vrij om trambussen via de Doorniksewijk te laten rijden. De handelaars zijn bezorgd. Vijftig kleine zelfstandigen tekenden een petitie en eisen inspraak. Ze vrezen dat er eenrichtingsverkeer komt en dat er heel wat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Het stadsbestuur benadrukt dat een trambus de Doorniksewijk net een boost kan geven. “Het kan per jaar voor 750.000 extra reizigers zorgen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

De bedoeling is om om de 10 tot 12 minuten trambussen te laten rijden tussen de achterkant van het station in de Minister Tacklaan en Hoog Kortrijk, via de Doorniksewijk. Een trambus nemen zal mogelijk gratis kunnen. Er zijn eerst werken nodig zoals de herinrichting van de Doorniksewijk, de aanleg van nieuwe haltes enzomeer. Mogelijk komt er in de Doorniksewijk eenrichtingsverkeer, maar hierover is nog niets beslist. De stad hoopt om De Lijn van het project te overtuigen en wil dat de trambussen tegen 2025 rijden. Het wordt ook besproken met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Wil men een spookstad creëren? Wie zal naar de bakker, beenhouwer, kruidenier gaan zonder in de nabijheid te kunnen parkeren? De Doorniksewijk heeft nu een shop & go karakter. Het laat klanten toe om snel boodschappen te doen. We wensen niet dat het stadsbestuur en De Lijn één van de meest commerciële straten van Kortrijk naar een verbindingsstraat gaat degraderen, enkel gericht op doorgaand verkeer. De bezorgde handelaars

Trekpleister

De handelaars in de Doorniksewijk vinden het niet kunnen dat (voorlopig) geen rol spelen in het verhaal. “We voelen ons in de steek gelaten, de plannen zijn nog nooit met ons besproken”, zeggen Céline Bergen, Joan Ranson en Joanne Vanden Avenne. “Wil men een spookstad creëren? Wie zal naar de bakker, beenhouwer, kruidenier gaan zonder in de nabijheid te kunnen parkeren? De Doorniksewijk heeft nu een shop & go karakter. Het laat klanten toe om snel boodschappen te doen. We wensen niet dat het stadsbestuur en De Lijn één van de meest commerciële straten van Kortrijk naar een verbindingsstraat gaat degraderen, enkel gericht op doorgaand verkeer. We reageren nu omdat we anders een vogel voor de kat zijn. We zijn al een tijdje vragende partij om met alle betrokkenen aan tafel te zitten. En een concept uit te werken die ons allen bekoort. We horen dat alles al geregeld is en de werken ten laatste eind 2020 zouden aanvatten. We betreuren hoe alles nu verloopt, zonder overleg. Het is met zin voor ironie ‘een tram te ver’. Nodig ons uit. Laat ons meewerken aan de toekomst van Kortrijk en de Doorniksewijk behouden als trekpleister. We vertegenwoordigen 50 handelaars. Dat zijn ook 50 gezinnen, 50 kleine zelfstandigen en 50 ondernemingen die de straat maakten tot wat ze nu is.”

Een dubbele lijn - één richting Kulak en één richting ziekenhuis AZ Groeninge - kan per jaar voor 750.000 extra reizigers zorgen. Er zou ook een stop nabij de Loofstraat komen. Pal in het winkelgedeelte, wat dus positief zou moeten zijn. De Doorniksewijk als een soort Champs-Elysées, dat zou mooi zijn. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Studie

Er was nog geen overleg tussen stad, buurtbewoners en handelaars omdat de plannen nog niet concreet zijn. “Van zodra we zelf meer weten, organiseren we zeker een overleg”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Maar we willen absoluut dat de trambus er komt. Ook onder meer de werkgeversorganisatie Voka, hogeschool Vives en universiteit Kulak zijn vragende partij. De stad en het agentschap wegen en verkeer (AWV) heeft de budgetten. Maar bij De Lijn is er nog geen doorbraak. We zitten hierover binnenkort samen met een topman van De Lijn. Er komt sowieso een overeenkomst tot samenwerking met AWV, om een studie op te starten voor eventuele aanpassingen op het traject. De komst van de trambus is net een opportuniteit voor de Doorniksewijk. Een trambus geeft een boost aan een stad. Er zijn voorbeelden genoeg om dat te staven, zoals in het Franse Metz”, aldus Axel Weydts.

750.000 reizigers per jaar extra

Dat vindt ook burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester): “Uit wat we nu weten, blijkt dat een dubbele lijn - één richting Kulak en één richting ziekenhuis AZ Groeninge - per jaar voor 750.000 extra reizigers kan zorgen. Er zou ook een stop nabij de Loofstraat komen. Pal in het winkelgedeelte, wat dus positief zou moeten zijn. De Doorniksewijk als een soort Champs-Elysées, dat zou mooi zijn”, aldus Van Quickenborne. Unizo neemt een afwachtende houding aan en laat Vives de voor- en nadelen van zo’n trambus in kaart brengen. Die resultaten worden eind mei verwacht.