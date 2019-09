Handelaars, horecabazen en shoppers opgelucht: maximum 2 uur bovengronds kortparkeren valt weg Bijsturing van parkeerbeleid wordt vanaf midden oktober van kracht Peter Lanssens

25 september 2019

13u59 0 Kortrijk Het pas in augustus ingevoerde nieuwe parkeerbeleid in Kortrijk wordt twee maanden later al deels bijgestuurd. Maximum twee uur bovengronds kortparkeren valt binnenkort weer weg. Tot opluchting van handelaars en shoppers, die de tijdsbeperking niet klantvriendelijk vonden. “Als er geen draagvlak is, moet je durven ingrijpen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

De tijdsbeperking van maximum twee uur voor bovengronds kortparkeren (KOR1) viel in slechte aarde. Vroeger kon je na die twee uur verlengen, maar sinds augustus niet meer. Waardoor restaurants, sommige mensen lunchen niet graag snel, klanten verloren. Net zoals handelszaken, zoals bijvoorbeeld kapsalon Vuylsteke in de Leiestraat. Waar een service met knippen en kleuren toch snel goed twee uur duurt. Dat die tijdsbeperking nu weer wegvalt en verlengen dus weer kan, wordt op algemeen gejuich onthaald. “We zijn tevreden, het is een verstandige beslissing van het stadsbestuur”, zegt Thimothy Vuylsteke van kapsalon Vuylsteke. “Die tijdsbeperking van twee uur was echt hét grote probleem, los van de hogere parkeertarieven sinds augustus”, aldus de kapper.

Niet blind voor kritiek

We horen van handelaars dat het vooral te danken is aan schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester), dat het parkeerbeleid bijgestuurd is. Een stelling die bij schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) in het verkeerde keelgat schiet. “Ik ben er zélf ook al drie dagen intensief mee bezig, na een overleg maandag met Vincent Van Quickenborne, Arne Vandendriessche en mezelf”, vertelt Axel Weydts. Toch is de koerswijziging opmerkelijk. Want pas tien dagen geleden veegde schepen Weydts het schrappen van de tijdsbeperking van maximum twee uur nog van tafel. Waarom is hij dan alsnog van mening veranderd? “Eerlijk? Als de druk zodanig hoog wordt en je vaststelt dat er geen draagvlak is, moet je wel bijsturen”, zegt Axel Weydts. “Ik ben niet blind voor kritiek hé. Dat er hierover discussie is geweest tussen Team Burgemeester en sp.a, klopt niet.”

Mobiliteitsraad

Er zijn nog enkele wijzigingen. Zo wordt het parkeren voor korte duur in KOR1 meer flexibel. Parkeren kan er opnieuw vanaf 0,20 euro in plaats van 0,50 euro. “Dat gebeurt op vraag van Unizo, voor wie een snelle boodschap wil doen”, verduidelijkt Axel Weydts. Wat het dagparkeren op straat (KOR2) betreft, is er ook een wijziging. Wie werkt in Kortrijk, kan nu in KOR2 een abonnement van 50 in plaats van 80 euro per maand aanschaffen. En het kan nu aangevraagd worden voor diverse periodes zoals een maand, zes maanden of twaalf maanden. Ook in ondergrondse parkings komen er nu abonnementen voor diverse periodes beschikbaar, zelf met formules van een dag per week. Om tegemoet te komen aan werknemers die lang niet alle dagen in het centrum moeten zijn. Maar er toch makkelijk en betaalbaar willen parkeren. De aanpassingen in het parkeerbeleid komen op maandag 14 oktober in de gemeenteraad. En worden mits goedkeuring vanaf dinsdag 15 oktober van kracht. Tot slot: er komt tegen januari 2020 een mobiliteitsraad. In die raad zal er over belangrijke maatregelen voortaan altijd eerst overleg worden gepleegd met àlle belanghebbenden zoals handelaars, bewoners, de Fietsersbond enzomeer.

Fietszone wijzigt niet

Sommige Kortrijkzanen vragen zich trouwens af of er nu ook aan de fietszone met 74 fietsstraten zal gesleuteld worden. Wie de regels niet respecteert in de fietszone, krijgt een boete van 58 euro. Sommige automobilisten pikken het niet dat ze geen fietsers mogen inhalen in de zone. Zo staan er al bijna 1.100 handtekeningen op een online petitie tegen de huidige fietszone. “Er wijzigt helemaal niets aan de fietszone. Dat is voor alle partijen binnen het stadsbestuur totaal onbespreekbaar”, benadrukt sp.a-schepen Axel Weydts.