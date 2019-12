Handelaars Appel tóch bereikbaar voor bezoekers Warmste Week: “We zijn hier zeven dagen lang open” Stad maakt extra doorgang, er komen picknickbanken en er zijn tal van acties Peter Lanssens

Prima nieuws voor de door werken getroffen handelaars op Appel. Ze zijn na overleg nu tóch bereikbaar voor bezoekers van De Warmste Week op het aanpalende Mandelaplein. De stad maakt een speciale doorgang richting Appel. Er komen ook picknickbanken. En de handelaars doen zelf een inspanning door zeven dagen open te zijn en met extra Warmste Week-acties uit te pakken.

Wie naar De Warmste Week op het Mandelaplein komt, volgt de looplijnen vanaf het station, de Grote Markt of het Schouwburgplein. Die gaan allemaal in een bocht rond Appel, omdat de ingrijpende heraanleg van de stationsbuurt volop bezig is, ook op Appel. Toch is er nu alsnog een goeie oplossing voor de getroffen handelaars. Er wordt op het einde van de Nolfstraat, vlak voor de tunnel naar het Warmste Week-festivaldorp, een opening gemaakt. Zodat bezoekers met een hongertje in minder dan een minuut toch op Appel staan. Er zijn zes voedingszaken: Pizza Hut, broodjeszaak Den Appel, Pizza Vikings, Soep less and more, PastaSciutta en Frietlounge Appel. “We gaan rond Appel ook borden met affiches zetten, om de weg te wijzen naar de handelaars daar”, zegt stadsmedewerker Merijn D’Hondt. “We doen dat onder meer aan de in- en uitgang naar de site van De Warmste Week op het Mandelaplein”, aldus D’Hondt. De affiche is een idee van Sylvain Bruneel van Soep less and more en kreeg ook vorm dankzij de creativiteit van Isabel Cossement, coördinator van de werken.

Ruimere openingsuren

Er is nog meer: Appel krijgt kleurrijke picknickbanken en extra kerstverlichting. “We zaten hier met een scheve situatie, maar de stad doet er alles aan om die recht te zetten”, vertellen de handelaars. “We zijn daar dankbaar voor. We voelen een grote bereidwilligheid bij alle betrokken partijen. We doen nu uiteraard ook zelf nog een extra inspanning tijdens De Warmste Week. We gaan hier vanaf woensdag zeven dagen lang open zijn. En onze openingsuren zullen vaak ruimer zijn dan de normale uren. We hebben het niet makkelijk door de ingrijpende werken hier. Maar het brengt de handelaars wel dichter bij elkaar. We komen als één team naar buiten nu.”

Warmste Confituur, Burger en Pastasaus

De handelaars profileren zich als Warmste Appel tijdens de Warmste Week. Er wordt in alle voedingszaken huisgemaakte confituur – met appel, rode vruchten of kweepeer – verkocht. De opbrengst gaat naar jongerenbegeleidingscentrum Bethanie in de Zandstraat, waar de confituur gemaakt is. In Frietlounge Appel wordt zeven dagen De Warmste Week Burger verkocht. Er zal daar komende vrijdag, zaterdag en zondag ook buiten een standje opduiken, waar je naast De Warmste Week Burger ook chocomelk en glühwein kan kopen. De opbrengst gaat naar de sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu x 8k en Co-Living. Dat is een woonproject voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Binnen in Frietlounge Appel staat voor hetzelfde goed doel ook al enkele maanden een collectebus. Wie geld geeft, maakt kans op een jaar gratis frietjes. In PastaSciutta propten ze de toog vol pastakrulletjes. Je kan aan 2 euro per beurt raden hoeveel pasta er precies in de toog zit. Te winnen: een pastafeest voor 40 personen. Ook in PastaSciutta verkopen ze de Warmste Week-saus ‘polonaise’. Per verkochte pasta met ‘polonaise’-saus wordt 0,50 euro weggeschonken. PastaSciutta kiest voor het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) Don Bosco in Kortrijk als goed doel. Tot slot werkt Pizza Hut met een forse korting. Wie twee ‘Boxen’ bestelt, betaalt 35 in plaats van 50 euro.