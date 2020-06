Handelaars aan werf Appel beter bereikbaar, doorgang kant Conservatoriumplein weer open Peter Lanssens

26 juni 2020

14u41 0 Kortrijk De handelszaken aan de werf Appel, waar werken bezig zijn voor een autotunnel van rotonde Panorama tot in de Burgemeester Lambrechtlaan, zijn weer beter bereikbaar. “De voorbije maanden werd er in de Zandstraat, kan Conservatoriumplein, tot tegen de gevel gewerkt”, zegt Isabel Cossement, medewerker van de stad Kortrijk. “Maar voetgangers kunnen nu weer door.”

Dat is niet enkel een verademing voor de bewoners en de handelaars daar. Maar ook voor wie richting Conservatoriumplein of treinstation moet. Die mensen moeten niet meer omwandelen via de Consciencestraat en Albertstraat. En er is nog meer goed nieuws op de Appel. “Er is aan de Appel weinig ruimte door de werken”, zegt Isabel Cossement. “Hierdoor kunnen horecazaken slechts beperkt of zelfs geen terras plaatsen.

“We lossen dat op met het tijdelijk terrasje ‘Foodcorner Appel’ aan de Burgemeester Lambrechtlaan. We bieden zo een alternatief voor de klanten die take-away nemen. Of voor wie even wil verpozen of naar de werken wil kijken”, besluit medewerker Isabel Cossement. Wie de ingrijpende werken in het kader van de vernieuwing van de stationsbuurt, die nog enkele jaren zullen duren, op de voet wil volgen: www.stationsprojectkortrijk.be.