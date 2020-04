Hamstergedrag in ludiek bordspel gegoten door Kortrijks koppel Wouter Spillebeen

29 april 2020

15u54 0 Kortrijk Het ultieme middel tegen de coronaverveling komt van Kortrijks koppel Maarten Verfaillie (33) en Katrijn Duyck (26). Hun bordspel Hoarding Time werd geïnspireerd door het hamstergedrag aan het begin van de lockdownperiode.

In het spel Hoarding Time, wat zoveel betekent als ‘tijd om te hamsteren’, krijgt elke speler een boodschappenlijstje met producten die hij zo snel mogelijk uit de winkel moet halen. Spelers kunnen elkaar constant saboteren en wie als eerste in de rij staat aan de kassa kan door brute pech toch als laatste buiten zijn. Makers Maarten en Katrijn omschrijven Hoarding Time als een spel waarbij zowel geluk als tactiek een rol spelen en dat door toevoeging van kanskaarten een ware partygame kan worden.

Goed doel

“We werkten al aan andere spelletjes”, legt Maarten uit. “Toen we al een paar weken in lockdown zaten, dachten we: zou het niet leuk zijn om een spel te maken over het gekke gehamster?” Hij en Katrijn testten hun concept in videogesprekken uit met vrienden. Toen dat een succes bleek, wilden ze Hoarding Time op de markt brengen. Daarom lanceerden ze een crowdfunding via Kickstarter.

De makers willen zo graag 16.163 euro inzamelen. Wie voor een bedrag van 30 euro steunt, koopt daarmee ook meteen het bordspel. Een groot deel van het opgehaalde geld zou gaan naar het maken en verdelen van de speldozen, maar daarnaast willen Maarten en Katrijn ook een goed doel steunen door spelpakketten te doneren aan ziekenhuizen en jeugdzorgcentra. Meer info over het spel en de crowdfundingcampagne is hier te vinden.



