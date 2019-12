Hamburgers in alle soorten moeten in Kortrijk 130 nationaliteiten naar nieuwjaarsreceptie lokken: “We zijn àllemaal Kortrijkzanen” Peter Lanssens

26 december 2019

13u04 48 Kortrijk “130 nationaliteiten in Kortrijk, wat een rijkdom.” Die opmerkelijke uitspraak deed Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) een jaar geleden in onze krant. Maar wat al héél lang opvalt: de meerderheid van die nationaliteiten blijft weg van evenementen. De volgende nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, op zaterdag 4 januari 2020, moet de kentering inzetten. Hoe? Door ervoor te zorgen dat iédereen er kan smullen van een hamburger, in alle soorten. “Een hamburger is universeel. We willen mensen samenbrengen, want we zijn allemaal Kortrijkzanen”, zeggen burgervader Vincent Van Quickenborne en Souad Abihi, de nieuwe stedelijke programmaregisseur Samenleven.

Hamburgers die nationaliteiten bij elkaar brengen, dat verdient toch een stevig woordje uitleg. “Vrijwel iedereen lust wel een burger. Maar dan moet je ervoor zorgen dat echt iedereen ervan kan smullen”, zeggen Vincent Van Quickenborne en Souad Abihi. Er worden op de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking 3.000 gratis hamburgers geserveerd. Niét enkel de klassieke dus. Maar wel runds-, kippen-, veggie- en veganistische burgers, gluten- en lactosevrije burgers en halal en koosjer hamburgers. “De Warmste Week bewees in onze stad dat je bezoekers van over heel Vlaanderen kan samenbrengen rond een prachtig project”, zegt Vincent Van Quickenborne. “De nieuwjaarsreceptie trekt die lijn door naar 2020. Met de keuze voor verschillende soorten hamburgers geven we elke inwoner de kans om te komen smullen. Hetzelfde, maar anders. Allemaal Kortrijkzanen.”

We stonden vroeger nooit stil bij het soort voeding op de nieuwjaarsreceptie. Omdat we toen niet echt nadachten over hoe we iedereen er zich welkom konden laten voelen. We zijn nu de eerste stad in Vlaanderen die met de voorkeuren van àlle inwoners rekening houdt op de nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Sinksen volgt

De burgers worden vooral door slagers uit Kortrijk bereid. De halalburgers komen van de slagerij van Khalid in de Pluimstraat, nabij de Veemarkt. De veggie- en veganistische burgers en gluten- en lactosevrije burgers komen van Paul’s Boutique in de Kleine Sint-Jansstraat, nabij winkelcentrum K. De runds- en kippenburgers komen van slagerij Mylle in de Gentsestraat. Enkel de koosjere hamburgers komen niet uit Kortrijk. Die worden geleverd door Joseph Steimetz uit Antwerpen. Er zijn naast klassieke sauzen ook speciale sauzen voor bij die burgers.

“We stonden vroeger nooit stil bij het soort voeding op de nieuwjaarsreceptie voor onze bevolking. Omdat we toen niet nadachten over hoe we iedereen er zich welkom konden laten voelen”, vertelt Van Quickenborne. “We zijn nu de eerste stad in Vlaanderen die met de voorkeuren van alle inwoners rekening houdt op de nieuwjaarsreceptie. En het vormt pas de start. We gaan ook een nieuwe aanpak voor andere feesten uitwerken, zoals Sinksen. Verder moeten onder meer OC’s en buurtcomités zich voortaan aan een clausule samenwerken houden. Waarin ze mee helpen nadenken over hoe we echte diversiteit creëren in onze stad.”

Verlaagde Leieboorden

De hamburgers worden tijdens de nieuwjaarsreceptie gebakken. “Op barbecues die één geheel vormen. Het is dus niet zo dat iedereen elk apart in een rijtje zal staan”, zeggen protocoldeskundige Veerle de Zegher en stadsmedewerker Merijn D’Hondt. “Bewust, zodat de mensen zich echt onder elkaar mengen”, vult Souad Abihi aan. De nieuwjaarsreceptie is voor het eerst op de verlaagde Leieboorden, ter hoogte van de Handboogstraat. Worden daar op 4 januari ook aangeboden van 18 tot 20 uur: 3.000 bakjes friet, 40 vaten pils van Bockor, 330 flessen frisdrank en (spuit)water en telkens 600 bekers glühwein, soep en chocomelk. Alle dranken worden voor het eerst in herbruikbare bekers geserveerd op de receptie.

Ook belangrijk: meer aandacht voor kinderen. Zij leven zich uit op spelelementen van avonturencentrum Avanco. GBK band Kortrijk zorgt voor muzikale sfeer. En de receptie wordt geopend met geluidsarm en dus diervriendelijk vuurwerk. Tot slot: het wordt sowieso de meest kleurrijke nieuwjaarsreceptie ooit, met lichtjes in alle mogelijke kleuren. Er worden tot 5.000 Kortrijkzanen op de nieuwjaarsreceptie verwacht, als het weer wat meevalt. Kostprijs van de nieuwjaarsreceptie: 49.000 euro.