Haast je nu naar winkelcentrum K en win er festivaltickets voor Rock Werchter en Graspop Peter Lanssens

05 juni 2019

10u59 0 Kortrijk Wie tickets wil winnen voor de festivals Rock Werchter en Graspop, moet zich vandaag voor 19 uur naar winkelcentrum K in Kortrijk begeven.

Zoek er in of rond K het busje van uitzend- en selectiekantoor Accent en voer aan het busje enkele opdrachten uit om de tickets te bemachtigen. Het Accent-busje toert als een soort road(ie)show door het hele land in juni. Het uitzendkantoor is namelijk partner van tal van festivals deze zomer. Het metalfestival Graspop vindt plaats van 21 tot 23 juni in Dessel, met als headliners onder meer Within Temptation, Slipknot en KISS. Rock Werchter vindt van 26 tot 30 juni plaats met klinkende namen zoals Florence & the Machine en Lewis Capaldi.