Haal deDingen in huis tijdens de coronacrisis: café post elke vrijdag een informatief filmpje Christophe Maertens

05 april 2020

15u14 0 Kortrijk De uitbaters van café deDingen in Kortrijk posten elke vrijdag een filmpje op Facebook waarin met een komische noot iets wordt bereid. In de eerste aflevering is dat bijvoorbeeld een eigen cappuccino. “Met deze filmpjes willen we wat luchtigheid brengen in deze onzekere tijden. Het is crisis, maar dat betekent niet dat we onze klanten uit het oog verliezen.”

Erik Coene en Elke Herrebaut baten nu drie jaar deDingen in de Budastraat in Kortrijk uit. Als horecazaak moesten ook zij de deuren sluiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Samen met hun team gingen ze op zoek naar creatieve oplossingen om het contact met de klanten niet te verliezen. Met deDingen@Home brengt het café elke vrijdagavond een nieuw filmpje uit waarmee klanten deDingen in huis kunnen halen.

Cappuccino

“De filmpjes maak ik samen met Elke en Baptiste Navarro”, zegt Erik. “Tijdens de opnames respecteren we de maatregelen. Zo houden we voldoende afstand, dragen we latex handschoenen - alleen tijdens het filmen doe ik ze uit omdat het anders te vreemd wordt - en wassen we regelmatig de handen. Veiligheid blijft voorop staan. Met deze filmpjes willen we wat luchtigheid brengen in deze onzekere tijden. Het is crisis, maar dat betekent niet dat we onze klanten uit het oog verliezen. We missen hen en horen ook dat zij ons missen. Via deDingen@Home willen we dat gemis opvangen.”

In de eerste aflevering leert de kijker zelf cappuccino maken. “In elke aflevering geven we enkele recepten, zodat de klanten onze drankjes thuis kunnen maken. Zo leg ik in de tweede aflevering uit hoe je de perfecte filterkoffie maakt. Alle recepten zijn eenvoudig en worden uitgelegd in onze typische volkstaal, zodat de kijkers zich kan herkennen in het deDingen-concept.”

The Classic Tistie

In de meest recente aflevering mixt Erik koffie en alcohol. “Coffee & Good Spirits is een van de categorieën tijdens de koffie-kampioenschappen. Er valt heel wat leuks te doen met koffie en alcohol en daarom wou ik enkele klassiekers delen. Daarnaast vertel ik het geheim achter de The Classic Tistie. Dit homemade recept is vernoemd naar zijn uitvinder Baptiste, die instaat voor al het film- en montagewerk. Kijk en geniet.”