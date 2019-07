Guldensporenmeeting strikt ex-wereldrecordhouder op 100 meter sprint: “Wereldster komt naar Heule:

dat is een primeur” Alexander Haezebrouck

11 juli 2019

17u38 0 Kortrijk Voormalig wereldrecordhouder Asafa Powell (36) loopt dit weekend de 100 meter op de Guldensporenmeeting in Heule (Kortrijk). De organisatie is in de wolken met de komst van de wereldster. “Iemand met zo’n internationale uitstraling, dat is een primeur voor ons”, vertelt Pol Pamentier. Powell hoopt om de 100 meter in minder dan 10 seconden te lopen, wat hem tijdens wedstrijden al 98 (!) keer is gelukt.

“Eigenlijk zou Powell twee jaar geleden al op onze atletiekmeeting geweest zijn”, vertelt organisator Pol Parmentier. “Toen is er iets tussengekomen waardoor hij één dag te laat in België arriveerde. We zijn er enorm trots op dat hij nu wel naar Kortrijk komt. Eerder mochten we al olympische kampioenen en wereldkampioenen verwelkomen, maar iemand met zo’n internationale uitstraling als Asafa Powell, dat is een primeur voor ons.” Asafa Powell liep in zijn carrière al maar liefst 98 keer de 100 meter onder de magische grens van 10 seconden, niemand doet beter. “Als hij zich goed voelt, zou hij graag bij ons twee keer de 100 meter lopen zodat zijn totaal op 100 komt te staan. Dat zou een unieke prestatie zijn.” Powell is ondertussen 36 jaar en gold vooral in de jaren 2005 tot 2008 als dé Jamaicaanse sprintbom, die toen wereldrecordhouder was op het nummer. In 2005 brak hij voor het eerst het wereldrecord op de 100 meter, hij zou zijn eigen record daarna nog twee keer breken. Zijn snelste tijd is 9,72 seconden, nog steeds de vierde snelste tijd ooit. Zijn landgenoot Usain Bolt heeft op dit moment het record met 9,58 seconden. Een mens zou zich afvragen hoe de wereldster erbij komt om naar het verre en kleine Heule af te zakken. “Ik doe dit simpelweg omdat ik nog maar drie weken aan het trainen ben, een beetje achterop ben geraakt met mijn trainingsschema en ik nog zoveel mogelijk wedstrijden moet meepikken”, vertelt de sympathieke wereldster, die in hotel Damier in Kortrijk verblijft. Hij maakt een ontspannen indruk en staat ons te woord op zijn teenslippers. “Ik voel me erg fit, enkele dagen geleden liep ik 10,17 seconden in Luzern in Zwitserland met een stevige tegenwind, voorlopig mijn beste tijd dit seizoen. In Kortrijk hoop ik opnieuw een beste seizoentijd neer te zetten en onder de 10 seconden te lopen. Ik hoor dat het een ‘snelle baan’ is, dat is al een voordeel.” Wat hij tot dusver vindt van Kortrijk? “Ik was hier nog nooit geweest. Het is best een mooie stad”, klinkt het.

Goed contact

“Dat Powell dit weekend in Heule loopt, heeft ook te maken met het feit dat we een heel goed contact hebben met zijn manager Paul Doyle”, vertelt organisator Pol Parmentier. “Hij liet eerder al heel wat van zijn atleten naar ons komen en hij weet dat ze hier goed verzorgd worden. Bij andere grotere wedstrijden zijn ze slechts een nummer. We leggen hen hier echt in de watten en gaan ook vaak samen iets eten. Hij weet ook dat we een snelle baan hebben omdat ze bijna altijd rugwind heeft. De baan is ook al iets ouder is en dus minder zacht, wat goed is voor sprinters.” De 22ste atletiekmeeting van KKS vindt plaats vanaf 17.30 uur in sportcentrum Wembley in de Moorseelsestraat 144 in Heule. De 100 meter bij de mannen met Asafa Powell staat geprogrammeerd om 19 uur. Al wie Powell wil komen aanmoedigen, is welkom. De toegang is gratis.