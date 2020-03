Guldensporencollege Kaai richt vanaf volgend schooljaar ook industriële - en techniekwetenschappen in Peter Lanssens

09 maart 2020

16u19 0 Kortrijk Het Guldensporencollege Kaai richt vanaf volgend schooljaar in september nu ook de tweede graad Industriële Wetenschappen (IW) en Techniekwetenschappen (TW) in. De doorstroom STEM-richtingen sluiten nauw aan bij de theoretische aso- en tso-richtingen op campus Kaai en spelen zo in op de vraag naar hoogopgeleide technische profielen.

“De noodkreet van het werkveld klinkt jaar na jaar luider”, zegt voorzitter Filip Santy. Er is vraag naar afgestudeerden met een STEM-achtergrond, zoals ingenieurs, informatici en productdesigners. Met een diploma IW of TW heb je een stevige basis. 75 procent van die scholieren slaagt later in het eerste jaar hoger onderwijs.

De nieuwbouw van campus Kaai in Kortrijk heeft ook nieuwe labo’s. Dat is perfect voor de tweede graad IW en TW, waar per week 14 uur wetenschappen en engineering in het pakket lessen vervat zit. In de derde graad maken de leerlingen dan de overstap naar de campus van Guldensporencollege Engineering in Kortrijk, waar ze het uitgebreide machinepark en de up-to-date uitrusting kunnen gebruiken. Meer info is te krijgen bij Elke Vandekerckhove: tel. 056/36.12.30 of mail naar elke.vandekerckhove@guldensporencollege.be.