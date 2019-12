Guldensporencollege Kaai legt buitenklassen en ecologische tuin aan Peter Lanssens

05 december 2019

15u37 0 Kortrijk Het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk heeft ook aandacht voor lessen in buitenlucht. Centraal op een terrein achter de gebouwen aan de Vercruysselaan komen twee buitenklassen: een door een wilde ligusterhaag omgeven zitcirkel en een wilgenamfitheater. De school wil er met hulp van de stad ook een unieke Kortrijkse Eik laten aanplanten, om de klassen van schaduw te voorzien.

Het terrein krijgt verder ecologisch waardevolle struiken en bomen. Palend aan de buren komt een brede haag van bessen dragende struiken, die overgaat in een vogelbosje. Eveneens voorzien: een tegen een oude muur opgehangen mussenhotel met tientallen nestjes, een wilde bloemenweide voor vlinders en bijen, een insectenhotel en een bijenkast voor honingbijen van Joeri Malfait.

Bladafval composteren

Joeri Malfait is de imker die als klusjesman in het college werkt. Aan de rand van het domein komt een composteringseenheid. Waarin de school bladafval wil composteren. Het zijn vooral de leerlingen van Office & Retail en de leden van de werkgroep Milieu en Natuur Op School (MOS) die op het terrein de handen uit de mouwen steken. Voor de aanleg van het amfitheater hoopt de school op subsidies van onder meer de stad, in het kader van het investeren in het vergroenen van speelplaatsen. Er zal in de buitenklassen meer gedaan worden dan lesgeven alleen. Zo zullen leerlingen van het vierde jaar tijdens lessen biologie en STEM het gebied voor didactische doeleinden gebruiken. Zoals het monitoren van de biodiversiteit. Het schoolbestuur kan voor de aanleg van de buitenklassen niet op subsidies van de Vlaamse overheid rekenen. Dus wordt er creatief aan de slag gegaan, met zoveel mogelijk partners.