Guldensporencollege Kaai beste van België op Europese conferentie: “We mogen nu naar Cyprus” Peter Lanssens

09 maart 2020

11u45 0 Kortrijk Een leerlingenteam van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk eindigde als eerste op de National Selection Conference van EYP (European Youth Parliament) en mag nu in september naar Nicosia in Cyprus. Om er de eer van België te verdedigen. “Hun zelfvertrouwen heeft nu al een enorme boost gekregen”, zeggen leerkrachten Steven Vanlersberghe en Ruben De Winter.

De vierdaagse National Selection conferentie vond in Leuven plaats. EYP is een jongerenorganisatie die de werking van het Europees parlement simuleert, zonder hete politieke hangijzers uit de weg te gaan. Kort uitgelegd: de deelnemers werkten in het Engelstalige project vanuit hun kennis, research en grondige voorbereidingen een wetsvoorstel uit. De voorstellen werden daarna geanalyseerd en in een plenaire vergadering besproken. Het team van Guldensporencollege Kaai overtuigde de internationale jury het meest.

Het waren de meest intense dagen uit de schoolcarrière van de jongeren, onder meer omdat ze in Leuven de kans kregen om in een vreemde taal voor een groot internationaal publiek te speechen. Het gaat nu in september naar Cyprus voor een nog grotere uitdaging, met 35 vertegenwoordigde landen daar. Het wordt meteen ook een bijzondere start voor hun laatste jaar middelbaar in het Guldensporencollege Kaai.