Guldensporencollege Engineering krijgt subsidie voor opknapwerken Peter Lanssens

06 oktober 2020

14u38 0 Kortrijk Het Guldensporencollege Engineering (het vroegere VTI), in de Beekstraat in de wijk Sint-Elisabeth, krijgt een subsidie van 87.450 euro voor opknapwerken.

Zo komt er naar de schoolgebouwen op het terrein een digitale waterteller op iedere hoofdwaterleiding. Ook voorzien: een nieuwe aansluiting op het openbare waterleidingnet, de aanleg van een hoofdbrandleiding naar de gebouwen en het vervangen van de oude verwarming in de werkplaats bouw. Waar drie nieuwe gasgestookte condenserende luchtverhitters met ventilatoren komen. De subsidie is vrijgemaakt door het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (agion), op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “We houden de vinger aan de pols bij alle Kortrijkse scholen en zijn blij met deze nieuwe stevige investering in schoolinfrastructuur”, zegt schepen Kelly Detavernier.