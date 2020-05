Guldenspoorpad heeft nu fietstelzuil: na tien dagen wenkt kaap van 15.000 fietsers al Peter Lanssens

01 mei 2020

14u36 0 Kortrijk De provincie West-Vlaanderen liet recent een fietstelzuil installeren op de fietssnelweg Guldenspoorpad. Het bord staat op de grens tussen Kortrijk en Zwevegem, ter hoogte van Kapel ter Bede. Sensoren in het wegdek detecteren elke fietser die passeert. De fietstelzuil stuurt de cijfers automatisch naar een softwareplatform door. Een zonnepaneel voorziet het bord van elektriciteit.

De provincie wil met de cijfers nagaan of investeren in fietsassen en -snelwegen ook voor een effectieve toename van het fietsverkeer zorgt. Voor het Guldenspoorpad zien de eerste cijfers er goed uit, met bijna 15.000 fietsers in de eerste tien dagen sinds de installatie van de fietstelzuil.

“De cijfers tonen ook aan waar het aangewezen is om fietssnelwegen verder te optimaliseren”, zegt gedeputeerde van Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “En we kunnen zo ook initiatieven zoals ‘De Testkaravaan’ beter monitoren.”

De fietstelzuil kostte 11.665 euro. Er komen er later nog meer in West-Vlaanderen, zoals aan de Noorweegse Kaai langs de Damse Vaart tussen Damme en Brugge en op de Vrijbosroute, tussen de Handzamevaart in Kortemark en het Ieperleekanaal in Boezinge.