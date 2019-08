Grote werken in stationsbuurt komen er nu echt aan Vanaf maandag worden omleidingswegen fietsveiliger heringericht Peter Lanssens

13 augustus 2019

14u48 26 Kortrijk De grote werken voor een nieuwe stationsbuurt komen er nu echt aan. Omdat de aanleg van een parking onder het Conservatoriumplein en een wegtunnel vanaf de rotonde Panorama tot in de Lambrechtlaan bijzonder ingrijpend is, zijn er vanaf maandag eerst tal van voorbereidende werken om de verkeersveiligheid te garanderen. Zo krijgen omleidingswegen een nieuw wegdek en vooral nieuwe fietspaden. Een overzicht van wat er allemaal te gebeuren staat.

Veilig en comfortabel verkeer primeren op de omleidingswegen. “De wegen liggen op cruciale fietsroutes van en naar het station, de binnenstad, Weide en de omgevingen van onder meer de hogeschool West-Vlaanderen en het Provinciaal Technisch Instituut”, staat in een bewonersbrief. “We kiezen daarom op die wegen voor nieuwe fietspaden in plaats van het huidig gemengd verkeer.”

Dubbele rijrichting in Beheerstraat

Wat houdt dat concreet in? In de week van 19 augustus gaat de Beheerstraat tussen de Consciencestraat en de Blekersstraat dicht voor alle verkeer, het kruispunt met de Blekersstraat inbegrepen. De Beheerstraat krijgt daar een nieuwe laag asfalt. Er komen ook fietspaden in beide richtingen, want de Beheerstraat krijgt als omleidingsweg weer een dubbele rijrichting. De busstrook verdwijnt in de Beheerstraat. Bussen rijden mee met het verkeer. Parkeren zal niet meer mogelijk zijn in dat deel van de straat.

Consciencestraat

Een week later, in de week van 26 augustus, gaat de Hendrik Consciencestraat voor alle verkeer dicht. Ook daar komt er een nieuwe laag asfalt en nieuwe fietspaden in beide richtingen. De dubbele rijrichting blijft. De busstrook verdwijnt. Bussen rijden mee met het verkeer. Omdat de Consciencestraat breder is dan de Beheerstraat, kan het parkeren er wel behouden blijven.

Magdalenstraat

De Magdalenastraat sluit van maandag 2 tot en met vrijdag 13 september voor alle verkeer. De straat wordt deels geherasfalteerd, terwijl er aan beide zijden rode fietspaden komen. Er komt een nieuwe rechtstreekse doorsteek tussen de Lambrechtlaan en Magdalenastraat. Door de komst van rode fietspaden verdwijnen de parkeerplaatsen in de Magdalenastraat. “Er is geen andere mogelijkheid”, wordt er benadrukt in de brief aan de bewoners. “Want we verwachten straks nog hogere verkeersintensiteiten op de omleidingswegen. Hierdoor wordt de huidige situatie met gemengd verkeer van auto’s en fietsers te gevaarlijk voor de vele fietsers. En zijn aparte fietspaden noodzakelijk.” Er zijn alternatieven, voor bewoners die hun auto willen parkeren. Wie in de Beheerstraat woont, wordt om te parkeren naar de Burgemeester Nolfstraat verwezen, op de strook tussen de Beheerstraat en Lambrechtlaan. Bewoners van de Magdalenastraat kunnen op de nieuwe gratis buurtparking op Kortrijk Weide terecht, die tijdens de werken bereikbaar is via de rotonde Blekersstraat.

Wegtunnel en parking

Nadat de werken op die drie omleidingswegen af zijn, wordt in september de ingrijpende werf voor de vernieuwing van de stationsbuurt opgestart. De kluifrotonde Appel verdwijnt. Want er wordt gefaseerd een nieuwe wegtunnel uitgegraven vanaf de rotonde Panorama tot in de Lambrechtlaan, nabij de fiets- en voetgangerstunnel tussen Kortrijk Weide en de Nolfstraat. Er wordt tijdens de werken voor een doorsteek tussen de Magdalena- en Consciencestraat gezorgd. Ook het uitgraven van een parking onder het Conservatoriumplein en de aanpalende Tolstraat wordt zwaar. Al die werken zijn eind 2022 af. Want het in- en uitrijden van de nieuwe parking met 900 plaatsen zal via de nieuwe wegtunnel gebeuren. Naast de wegtunnel komt een fiets- en bustunnel, dwars door het landhoofd van de spoorwegbrug nabij rotonde Panorama. Voor werken aan de tunnel zal het treinverkeer wellicht rond Pasen in 2021 zo’n 10 dagen stilgelegd worden. Ook die fiets- en bustunnel opent eind 2022.

Groene boulevard

De bovenaanleg met onder meer een nieuwe groene boulevard tussen het station en Kortrijk Weide, boven de nieuwe parking en de wegtunnels, komt daarna nog aan bod en is eind 2023 af. De bovengrondse parkings op het Conservatorium- en het Casinoplein verdwijnen. Wellicht rond 2023 start de bouw van een nieuw station. Die plannen worden nog verfijnd. Die werken zullen minder hinder veroorzaken omdat er per spoor zal gewerkt worden. De bouw van het nieuwe station is wellicht rond 2030 af. Ook de Minister Tacklaan wordt nog heraangelegd. En het Stationsplein wordt een oase van groen. Het betekent dan meteen ook het sluitstuk van de vernieuwing van de stationsbuurt. Wie alle details wil weten, is op woensdag 11 september van 19 tot 21 uur welkom op een werfcafé in de foyer van evenementenhal Depart op het Mandelaplein.