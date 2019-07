Grote rookwolk na brand industrieel complex in Tourcoing reikt tot in België LSI

19 juli 2019

08u59

Bron: LSI 0

In Tourcoing is donderdagavond een kartonfabriek in een industrieel complex in de vlammen opgegaan. Het inferno zorgde voor een grote rookpluim die tot over de Belgische grens in Moeskroen, het zuiden van Kortrijk, Avelgem, Spiere-Helkijn en zelfs tot in Heuvelland te zien was.

De brand ontstond rond 19.30 uur en was pas na drie uur blussen onder controle. Maar liefst 120 brandweermannen zetten de strijd tegen de vlammen in. Vijf van hen raakten tijdens de bluswerken gewond, aldus Nord Eclair, door ontploffingen van gasflessen en instortingen van muren. Zeven woningen moesten geëvacueerd worden. De rookpluim trok over Moeskroen richting het zuiden van Kortrijk. De politie vroeg les Hurlus ramen en deuren gesloten te houden.