Grote rookwolk na brand in silo’s textielbedrijf Alexander Haezebrouck

16 september 2020

17u35 6 Kortrijk Langs de Oude Aalbeeksestraat in Rollegem is deze namiddag brand uitgebroken bij het bedrijf DCJ Trading, het vroegere Walotex. De brand ontstond in twee silo’s waar een mengkamer van vezels stond. Al snel ontstond een grote rookwolk boven Rollegem.

De mengkamer waar de brand vatte plots vuur. Al snel steeg rook op vanuit het bedrijf waardoor de brandweer meteen opschaalde. Uiteindelijk konden ze het vuur heel snel onder controle krijgen en uiteindelijk ook blussen. Enkele arbeiders probeerden in afwachting van de brandweer zelf een bluspoging te ondernemen. Eén van hen raakte bevangen door de rook en werd voor een medische check-up afgevoerd naar het ziekenhuis. het dak bestaat uit asbestplaten. Maar gevaar voor de omgeving is er niet omdat het slechts over een beperkt aantal vierkante meter gaat dat vuur vatte. Het asbest is ook naar binnen gevallen en is niet in de wijk iets verderop gewaaid. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk. Omdat er geen aanwijzingen zijn van brandstichting werd geen deskundige van het parket aangesteld. Vooral de machine en twee silo’s liepen zware schade op in het bedrijf.