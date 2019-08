Grote rookpluim aan Waals-Vlaamse grens door industriebrand in Moeskroen LSI

31 augustus 2019

18u53

Bron: LSI 38 Kortrijk Op de grens van Aalbeke (Kortrijk) en Moeskroen is zaterdagnamiddag een zware brand ontstaan in een afvalverwerkend bedrijf langs de Rolleghemstraat in Moeskroen. Een zwarte rookpluim die ook over de Kortrijkse deelgemeenten Bellegem en Rollegem en buurgemeente Zwevegem trekt is het gevolg.

De brand ontstond op een industriezone in Moeskroen, enkele kilometer voorbij de grens met Vlaanderen. De rookpluim is tientallen kilometers ver te zien. De Waalse brandweerkorpsen krijgen ook bijstand vanuit de brandweerzone Fluvia rond Kortrijk. “Bewoners van Bellegem, Rollegem en Zwevegem worden gevraagd ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen”, aldus de brandweerzone Fluvia. “De rook is niet giftig en is afkomstig van de verbranding van vooral kartonmaterialen die in het depot van het bedrijf zijn opgeslagen.”